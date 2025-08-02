Тайсон Фьюри высказался о возвращении в бокс. "Цыганский король" удивил фанов своим заявлением относительно камбэка в профи-ринг, сообщает 24 канал со ссылкой на Sky Sports.

Читайте также "Переговоры уже идут": в команде Усика назвали вероятного следующего соперника украинца

Что сказал Фьюри о возвращении в бокс?

Тайсон Фьюри заявил, что не вернется в бокс. "Цыганский король" подчеркнул, что он слишком стар для того, чтобы снова драться.

Бывший чемпион мира считает, что нужно дать дорогу молодым. А британский боксер останется не у дел.

Когда вы снова увидите меня на ринге? Никогда. Я слишком стар, взгляните на мою бороду, вся седая. Бокс - это игра для молодых,

– сказал Фьюри.

Напомним, что Тайсон Фьюри в последний раз дрался в конце 2024 года. "Цыганский король" уступил Александру Усику и в начале 2025 года объявил о завершении карьеры.

Однако перед реваншем Тайсон Фьюри заявил о трилогии с Александром Усиком. "Цыганский король" сообщил, что бой состоится в апреле 2026 года.

Ранее сообщали о том, сколько Александр Усик заработал за реванш против Даниэля Дюбуа. Прибыль украинского чемпиона значительно меньше, чем те, которые появлялись в СМИ.