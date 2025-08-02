Пока неизвестно, когда и против кого украинский боксер проведет свой следующий поединок. Директор команды новоиспеченного абсолюта Сергей Лапин рассказал, что работа уже ведется в этом направлении, сообщает 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.

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Кто может стать следующим соперником Усика?

Он заявил, что есть несколько вариантов, с кем Александр Усик может подраться. Функционер признался, что украинский чемпион серьезно намерен дебютировать в MMA и это может произойти уже в начале 2026 года:

"Сейчас команда работает над следующим поединком. Мы рассматриваем несколько вариантов, сосредотачиваясь на тех, которые имеют смысл как со спортивной точки зрения, так и с точки зрения интереса зрителей и статуса. Почти каждый боец вызвал Джейка Пола на бой. Но наша история – другая. Для нас главное – ММА, что-то нестандартное, и именно в этом его сила.

Мы не говорим о боксерском поединке с Александром Усиком, без всякого неуважения к Полу, но в ММА шансы значительно равнее. У Джейка есть определенный опыт, тогда как Александру придется быстро адаптироваться. Это может стать масштабным шоу с огромной мировой аудиторией. Переговоры уже продолжаются, и если все сложится, бой может состояться в начале следующего года".

Справка. Джейк Пол – известный шоумен и боксер. На профессиональном уровне он провел 13 боев, в которых одержал 12 побед, в частности, осенью 2024 года американец одолел Майка Тайсона.

Напомним, что уже совсем скоро Александр Усик может потерять звание абсолютного чемпиона мира. Это произойдет, если он не проведет защиту титула против Джозефа Паркера, которую санкционировала боксерская ассоциация WBO.