Наразі невідомо, коли та проти кого український боксер проведе свій наступний поєдинок. Директор команди новоспеченого абсолюта Сергій Лапін розповів, що робота вже ведеться в цьому напрямку, повідомляє 24 Канал із посиланням на Seconds Out.

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Хто може стати наступним суперником Усика?

Він заявив, що є декілька варіантів, з ким Олександр Усик може побитися. Функціонер зізнався, що український чемпіон має серйозний намір дебютувати у MMA й це може статися вже на початку 2026 року:

"Зараз команда працює над наступним поєдинком. Ми розглядаємо кілька варіантів, зосереджуючись на тих, які мають сенс як зі спортивної точки зору, так і з погляду інтересу глядачів та статусу. Майже кожен боєць викликав Джейка Пола на бій. Але наша історія – інша. Для нас головне – ММА, щось нестандартне, і саме в цьому його сила.

Ми не говоримо про боксерський поєдинок з Олександром Усиком, без жодної неповаги до Пола, але в ММА шанси значно рівніші. У Джейка є певний досвід, тоді як Олександру доведеться швидко адаптуватися. Це може стати масштабним шоу з величезною світовою аудиторією. Перемовини вже тривають, і якщо все складеться, бій може відбутися на початку наступного року".

Довідка. Джейк Пол – відомий шоумен і боксер. На професійному рівні він провів 13 боїв, у яких здобув 12 перемог, зокрема, восени 2024 року американець здолав Майка Тайсона.

Нагадаємо, що вже зовсім скоро Олександр Усик може втратити звання абсолютного чемпіона світу. Це станеться, якщо він не проведе захист титулу проти Джозефа Паркера, який санкціонувала боксерська асоціація WBO.