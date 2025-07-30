Мексиканський боксер взяв участь у невеличкому інтерактиві. Його попросили скласти рейтинг найсильніших бійців світу сучасності, незалежно від вагової категорії, повідомляє 24 Канал із посиланням на The Ring.

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Кого Альварес вважає найкращими боксерами сучасності?

"Канело", обираючи головних топів, назвав трійку найкращих без урахування себе. На перше місце він поставив Олександра Усика, який нещодавно нокаутував Даніеля Дюбуа та став першим бійцем в історії, який тричі ставав абсолютним чемпіоном світу.

На другій позиції розташувався ще один абсолют – японець Наоя Іноуе. Він виступає у другій найлегшій вазі й досі не знав гіркоти поразки.

Трійку найсильніших замкнув Теренс Кроуфорд, який ставав чемпіоном світу в чотирьох вагових категоріях. Він провів на професійному рівні 41 бій і також є непереможним, як і двоє лідерів рейтингу.

"Канело" назвав свою трійку P4P: дивіться відео

До слова. Саме американський боксер стане наступним суперником Сауля Альвареса. Вони зійдуться на рингу 13 вересня, де будуть битися за всі пояси мексиканця. Заради цього поєдинку "Мисливець" підіймається одразу на дві вагові категорії.

Нагадаємо, що раніше Рой Джонс назвав місце Олександра Усика в історії боксу. Він високо оцінив рівень українського бійця.