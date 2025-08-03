Рахамана Али называют самым преданным поклонником своего брата. Причину смерти пока не раскрывают, а детали похорон обещают объявить позже, пишет 24 Канал со ссылкой на Muhammad Ali Center.

Читайте также Взгляните на мою бороду, – Фьюри сделал странное заявление о возвращении на ринг

Что известно о Рахамане Али

В память о легендарном чемпионе он посвятил жизнь сохранению его наследия, в частности написал две книги: автобиографическую "Это брат Мухаммеда Али! Моя жизнь в андеркарде" и более глубокую и личную "Мой брат, Мухаммед Али – окончательная биография".

Мой папа искренне любил своего брата Рахамана. Теперь они снова вместе, рядом со своими родителями. Пусть их покой будет вечным,

– написала в соцсетях дочь Мухаммеда Али, Лайла.

Рахаман, который родился под именем Рудольф Арнетт Клей, впоследствии принял ислам, как и его знаменитый брат. С 1964 по 1971 год он также выступал на профессиональном ринге. Из 18 боев одержал 14 побед, из них 7 нокаутом, потерпел 3 поражения и один бой завершил вничью.

Отметим, что недавно умер выдающийся тренер Томми Брукс, который тренировал братьев Кличко, Холифилда и Тайсона.