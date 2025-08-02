1 августа 2025 года в социальной сети Х снова опубликовали кадры инцидента между Кличко-младшим и Шенонном Бриггсом. Видео набрало бешеную популярность и невероятно большое количество просмотров, сообщает 24 канал.

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Что произошло между Кличко и Бриггсом?

Неприятная ситуация между Владимиром Кличко и Шенноном Бриггсом состоялась 2 августа 2014 года. В тот день американец без приглашения ворвался на обед к украинскому боксеру.

Бриггс неоднократно творил разные вещи, чтобы получить бой с Кличко. Шеннон в очередной раз хотел добиться поединка с Владимиром, но получил ответную реакцию на свою провокационную выходку.

"Доктор Стальной Молот" взял стакан сока и вылил на американского супертяжеловеса, который сел к нему за стол. Шеннон Бриггс моментально превратился в зверя и набросился на Владимира Кличко, но был остановлен охраной.

Кличко ответил на провокацию Бриггса:

Впоследствии Владимир Кличко отказался от боя с Шенноном Бриггсом, отметив агрессивную настойчивость американского боксера. Выходки супертяжеловеса сыграли над ним злую шутку.

К слову. Шеннон Бриггс неоднократно прибегал к провокациям. Боксер из США пытался сорвать пресс-конференцию Владимира Кличко и прибегал к другим подобным выходкам.

Видео, которое опубликовали 1 августа 2025 года, собрало бешеное количество просмотров. За сутки отметка достигла более одного миллиона. Фанатам бокса, явно понравилась ностальгия по боксу уже прошлой эпохи.

Ранее мы рассказывали о том, сколько заработали Владимир Кличко и Александр Усик за выступления на профессиональном ринге. Боксеры получали космические гонорары.