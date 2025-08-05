В августе в Украине стартовал новый розыгрыш УПЛ сезона 2025-2026. Участие в соревновании принимают 16 команд, а титул чемпиона страны будет защищать киевское Динамо, сообщает 24 Канал.

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Кто переехал из-за войны?

Кроме того, все клубы-участники определились с домашними стадионами для матчей УПЛ. К сожалению, из-за военных реалий и других проблем не все команды могут принимать оппонентов в своих городах.

В этом сезоне аж шесть команд вынуждены проводить все свои матчи чемпионата на чужих аренах. Шахтер и Заря уже привыкли к играм не дома, ведь Донецк и Луганск оккупированы Россией с 2014 года.

"Горняки" выбрали для домашних матчей "Арену-Львов" из-за ее нахождения вблизи границы с Польшей. Это поможет Шахтеру с логистикой из-за матчей в еврокубках. Заря же договорилась с Динамо о совместном использовании стадиона имени Лобановского в Киеве.

Также из-за близкого нахождения к фронту или границе с Россией дома не могут играть Кудривка (Черниговская область) и Металлист 1925 (Харьков). Первые выбрали для себя киевскую "Оболонь-Арену", а вторые – стадион в Житомире.

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Проблемы новичков

Еще в двух случаях команды будут играть в чужих городах из-за несоответствия своих стадионов требованиям УПЛ. Речь о новичках "элиты" Эпицентр и Полтаве.

Первые планируют реконструкцию стадиона в Каменец-Подольском, а пока будут играть домашние матчи в Тернополе. К слову, в первом туре матч Эпицентр – Шахтер собрал почти 10 тысяч зрителей.

Все стадионы УПЛ на сезон 2025-2026:

КОМАНДА ГОРОД СТАДИОН МЕСТНОСТЬ ДИНАМО (Киев) Киев "Динамо" им. Лобановского 16 873 АЛЕКСАНДРИЯ (Александрия) Александрия КСК "Ника" 7 000 ШАХТЕР (Донецк) Львов "Арена-Львов" 34 915 ПОЛИССИЯ (Житомир) Житомир Центральный стадион 5 928 КРИВБАС (Кривой Рог) Кривой Рог "Горняк" 3 219 КАРПАТЫ (Львов) Львов "Украина" 28 051 ЗОРЯ (Луганск) Киев "Динамо" им. Лобановского 16 873 РУХ (Львов) Львов "Украина" 28 051 ВЕРЕС (Ровно) Ровно "Авангард" 4 650 КОЛОС (Ковалевка) Ковалевка "Колос" 5 050 ОБОЛОНЬ (Киев) Киев "Оболонь-Арена" 5 100 ЛНЗ (Черкассы) Черкассы "Черкассы Арена" 10 340 ЭПИЦЕНТР (Каменец-Подольский) Тернополь Городской стадион им. Шухевича 15 150 ПОЛТАВА (Полтава) Кропивницкий "Звезда" им. Березкина 14 628 МЕТАЛИСТ 1925 (Харьков) Житомир Центральный стадион 5 928 КУДРИВКА (Кудривка) Киев "Оболонь-Арена" 5 100

Полтава же не смогла договориться с Ворсклой о совместном использовании стадиона имени Бутовского. Из-за этого клуб будет принимать оппонентов в Кропивницком.

Также стоит отметить, что на старте чемпионата Рух переедет на львовский стадион "Украина" с "Арены-Львов" из-за смены газона. В целом же больше всего команд "будет принимать" у себя Киев – аж 4 клуба.