В августе в Украине стартовал новый розыгрыш УПЛ сезона 2025-2026. Участие в соревновании принимают 16 команд, а титул чемпиона страны будет защищать киевское Динамо, сообщает 24 Канал.
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Кто переехал из-за войны?
Кроме того, все клубы-участники определились с домашними стадионами для матчей УПЛ. К сожалению, из-за военных реалий и других проблем не все команды могут принимать оппонентов в своих городах.
В этом сезоне аж шесть команд вынуждены проводить все свои матчи чемпионата на чужих аренах. Шахтер и Заря уже привыкли к играм не дома, ведь Донецк и Луганск оккупированы Россией с 2014 года.
"Горняки" выбрали для домашних матчей "Арену-Львов" из-за ее нахождения вблизи границы с Польшей. Это поможет Шахтеру с логистикой из-за матчей в еврокубках. Заря же договорилась с Динамо о совместном использовании стадиона имени Лобановского в Киеве.
Также из-за близкого нахождения к фронту или границе с Россией дома не могут играть Кудривка (Черниговская область) и Металлист 1925 (Харьков). Первые выбрали для себя киевскую "Оболонь-Арену", а вторые – стадион в Житомире.
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Проблемы новичков
Еще в двух случаях команды будут играть в чужих городах из-за несоответствия своих стадионов требованиям УПЛ. Речь о новичках "элиты" Эпицентр и Полтаве.
Первые планируют реконструкцию стадиона в Каменец-Подольском, а пока будут играть домашние матчи в Тернополе. К слову, в первом туре матч Эпицентр – Шахтер собрал почти 10 тысяч зрителей.
Все стадионы УПЛ на сезон 2025-2026:
|
КОМАНДА
|
ГОРОД
|
СТАДИОН
|
МЕСТНОСТЬ
|
ДИНАМО (Киев)
|
Киев
|
"Динамо" им. Лобановского
|
16 873
|
АЛЕКСАНДРИЯ (Александрия)
|
Александрия
|
КСК "Ника"
|
7 000
|
ШАХТЕР (Донецк)
|
Львов
|
"Арена-Львов"
|
34 915
|
ПОЛИССИЯ (Житомир)
|
Житомир
|
Центральный стадион
|
5 928
|
КРИВБАС (Кривой Рог)
|
Кривой Рог
|
"Горняк"
|
3 219
|
КАРПАТЫ (Львов)
|
Львов
|
"Украина"
|
28 051
|
ЗОРЯ (Луганск)
|
Киев
|
"Динамо" им. Лобановского
|
16 873
|
РУХ (Львов)
|
Львов
|
"Украина"
|
28 051
|
ВЕРЕС (Ровно)
|
Ровно
|
"Авангард"
|
4 650
|
КОЛОС (Ковалевка)
|
Ковалевка
|
"Колос"
|
5 050
|
ОБОЛОНЬ (Киев)
|
Киев
|
"Оболонь-Арена"
|
5 100
|
ЛНЗ (Черкассы)
|
Черкассы
|
"Черкассы Арена"
|
10 340
|
ЭПИЦЕНТР (Каменец-Подольский)
|
Тернополь
|
Городской стадион им. Шухевича
|
15 150
|
ПОЛТАВА (Полтава)
|
Кропивницкий
|
"Звезда" им. Березкина
|
14 628
|
МЕТАЛИСТ 1925 (Харьков)
|
Житомир
|
Центральный стадион
|
5 928
|
КУДРИВКА (Кудривка)
|
Киев
|
"Оболонь-Арена"
|
5 100
Полтава же не смогла договориться с Ворсклой о совместном использовании стадиона имени Бутовского. Из-за этого клуб будет принимать оппонентов в Кропивницком.
Также стоит отметить, что на старте чемпионата Рух переедет на львовский стадион "Украина" с "Арены-Львов" из-за смены газона. В целом же больше всего команд "будет принимать" у себя Киев – аж 4 клуба.