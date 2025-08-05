В августе в Украине стартовал новый розыгрыш УПЛ сезона 2025-2026. Участие в соревновании принимают 16 команд, а титул чемпиона страны будет защищать киевское Динамо, сообщает 24 Канал.

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Кто переехал из-за войны?

Кроме того, все клубы-участники определились с домашними стадионами для матчей УПЛ. К сожалению, из-за военных реалий и других проблем не все команды могут принимать оппонентов в своих городах.

В этом сезоне аж шесть команд вынуждены проводить все свои матчи чемпионата на чужих аренах. Шахтер и Заря уже привыкли к играм не дома, ведь Донецк и Луганск оккупированы Россией с 2014 года.

"Горняки" выбрали для домашних матчей "Арену-Львов" из-за ее нахождения вблизи границы с Польшей. Это поможет Шахтеру с логистикой из-за матчей в еврокубках. Заря же договорилась с Динамо о совместном использовании стадиона имени Лобановского в Киеве.

Также из-за близкого нахождения к фронту или границе с Россией дома не могут играть Кудривка (Черниговская область) и Металлист 1925 (Харьков). Первые выбрали для себя киевскую "Оболонь-Арену", а вторые – стадион в Житомире.

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Проблемы новичков

Еще в двух случаях команды будут играть в чужих городах из-за несоответствия своих стадионов требованиям УПЛ. Речь о новичках "элиты" Эпицентр и Полтаве.

Первые планируют реконструкцию стадиона в Каменец-Подольском, а пока будут играть домашние матчи в Тернополе. К слову, в первом туре матч Эпицентр – Шахтер собрал почти 10 тысяч зрителей.

Все стадионы УПЛ на сезон 2025-2026:

КОМАНДА

ГОРОД

СТАДИОН

МЕСТНОСТЬ

ДИНАМО (Киев)

Киев

"Динамо" им. Лобановского

16 873

АЛЕКСАНДРИЯ (Александрия)

Александрия

КСК "Ника"

7 000

ШАХТЕР (Донецк)

Львов

"Арена-Львов"

34 915

ПОЛИССИЯ (Житомир)

Житомир

Центральный стадион

5 928

КРИВБАС (Кривой Рог)

Кривой Рог

"Горняк"

3 219

КАРПАТЫ (Львов)

Львов

"Украина"

28 051

ЗОРЯ (Луганск)

Киев

"Динамо" им. Лобановского

16 873

РУХ (Львов)

Львов

"Украина"

28 051

ВЕРЕС (Ровно)

Ровно

"Авангард"

4 650

КОЛОС (Ковалевка)

Ковалевка

"Колос"

5 050

ОБОЛОНЬ (Киев)

Киев

"Оболонь-Арена"

5 100

ЛНЗ (Черкассы)

Черкассы

"Черкассы Арена"

10 340

ЭПИЦЕНТР (Каменец-Подольский)

Тернополь

Городской стадион им. Шухевича

15 150

ПОЛТАВА (Полтава)

Кропивницкий

"Звезда" им. Березкина

14 628

МЕТАЛИСТ 1925 (Харьков)

Житомир

Центральный стадион

5 928

КУДРИВКА (Кудривка)

Киев

"Оболонь-Арена"

5 100

Полтава же не смогла договориться с Ворсклой о совместном использовании стадиона имени Бутовского. Из-за этого клуб будет принимать оппонентов в Кропивницком.

Также стоит отметить, что на старте чемпионата Рух переедет на львовский стадион "Украина" с "Арены-Львов" из-за смены газона. В целом же больше всего команд "будет принимать" у себя Киев – аж 4 клуба.