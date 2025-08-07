Це була перша зустріч Шахтаря проти Панатінаїкоса. Напередодні першого матчу "гірники" втратили одного із лідерів – Кевіна, пише 24 Канал.

Як закінчився матч Панатінаїкос – Шахтар?

Лише на 17-й хвилині матчу команди створили першу гостроту. Голкіпер грецького клубу врятував свої володіння після удару під поперечину від Аліссона.

Панатінаїкос відповів ударом Тете, після якого м'яч пролетів високо над поперечиною.

Наприкінці тайму Невертон продемонстрував свій дриблінг та пробив по воротах суперника. Лише воротар господарів став на шляху голу, парирувавши постріл бразильця.

На останній хвилині перших 45 хвилин небезпечний момент створили господарі. Пельїстрі потужно зарядив під поперечину – Різник у карколомному стрибку потягнув удар.

Вже у наступній атаці Різник знову вступив у гру, але на цей раз Дмитро легко забрав м'яч до рук після удару Тете. На перерву команди пішли за нульового рахунку на табло.

Рівна гра

На старті другої половини зустрічі "гірники" отримали хороший стандарт. Аліссон взявся виконувати штрафний, але постріл потягнув воротар Панатінаїкоса.

На 74-й хвилині Егіналду, який тільки-но вийшов на заміну, опинився на газоні у штрафному майданчику господарів. Бразилець не зміг продовжити гру. Хоча момент був доволі спірним, адже захисник Панатінаїкоса вів доволі грубу боротьбу, яку проігнорував арбітр.

В останні 10 хвилин Швед втратив м'яч, організувавши атаку для суперника. Різник виконав неймовірний порятунок для донеччан після удару Свідерського. Через дві хвилини Різник знову врятував Шахтар від пропущеного голу після пострілу Зарурі.

Неймовірний момент змарнували донеччани.

Фінальний свисток зафіксував нульову нічию у першому поєдинку.

Панатінаїкос – Шахтар 0:0

До слова, матч-відповідь Шахтар – Панатінаїкос запланований на 14 серпня (21:00 за київським часом).