Фанат Динамо Евгений Остапенко защищал родную землю от российских захватчиков с 2014 года. Детали его гибели не сообщаются, пишет 24 Канал со ссылкой на WBC Ультрас.

Что известно о павшем фанате Динамо?

Представители фанатского движения Динамо в своих социальных сетях выразили соболезнования родным и близким своего собрата.

Это большая потеря для бело-синей семьи и всей Украины. Наши соболезнования родственникам и близким героя, его подвиг вечно будет жить в памяти нашей нации,

– говорится в сообщении WBC Ультрас Динамо.

Евгений "Остап" Остапенко стал на защиту Украины в 2014 году. Тогда преданному болельщику Динамо было всего 19 лет. Воин участвовал в боях за Мариуполь, Пески, Счастье, Донецкий аэропорт. Был ранен во время боев под Металлистом Луганской области.

С самого начала полномасштабной войны освобождал Харьковщину, защищал Херсон, Волчанск, Запорожскую и Донецкую область.

Прощание с Евгением Остапенко состоится 13 сентября в Киеве.

Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным и близким погибшего защитника Украины. Вечная память Евгению Остапенко.

Как фанаты Динамо защищают Украину от врага?

Напомним, что фанатское движение одним из первых отреагировало на российское вторжение.

В Силах Обороны Украины воюет значительное количество болельщиков футбольных клубов, в том числе киевского Динамо.

На конец августа 2025 года было известно о 58 павших фанатах "бело-синих". В знак благодарности своим самым преданным болельщикам, столичный клуб посвятил третью звезду на эмблеме защитникам Украины, погибшим на войне.

