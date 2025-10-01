Документ про присвоєння Степану Чубенку найвищого державного звання було оприлюднено на сайті Офісу президента – 1 жовтня 2025 року. 24 канал розповідає про трагічну історію юного воротаря з Краматорська.

Як загинув Чубенко?

Як йдеться у статті Вікіпедії, у 2014 році мати Степана відвезла його до своїх батьків в Росії, коли сепаратисти захопили Краматорськ. Проте через місяць він повернувся назад, адже, з його слів, не хотів ховатися, як "пацюк".

У липні того ж року Чубенко вирушив у Київ до свого друга. 23 липня Степан потягом повертався до Краматорська через Донецьк, де його затримали російські бойовики під командуванням Вадима Погодіна.

За однією з версій Степана затримали через "жовто-блакитну" стрічку на його рюкзаку. Тоді як Ігор Стокоза, представник Донецької ОВА, розповідав, що хлопець почав сперечатися з сепаратистами, щодо територіальної цілісності України.

Російські бойовики почали знущатися з 16-річного Степана у Донецьку. Згодом його відвезли до Горбачево-Михайлівки, де після жорстоких катувань Чубенка було розстріляно.

Сталіна Чубенко, мати Степана, змогла зустрітись з ватажком бойовиків так званої "ДНР" Захарченком – він пообіцяв знайти вбивць та тіло хлопчика. 3 жовтня 2014 року було проведено ексгумацію, де мати впізнала свого сина.

Могила Чубенка в Краматорську / Фото ukraine-memorial.org

У результаті тіло мертвого Чубенка повернули додому у Краматорськ. Поховання Степана відбулося 8 листопада 2014 року у рідному місті.

Як покарали вбивць Чубенка?

Виявилось, що Степана Чубенка вбили Юрій Москальов, Вадим Погодін, та Максим Сухомлинов з батальйону "Керч". Влада так званої "ДНР" повідомила, що вбивць 16-річного хлопця знайшли, але двоє з них втекли.

У липні 2017 року мати Чубенка звернулася до влади з проханням допомогти знайти вбивцю її сина. Тоді Генеральна прокуратура України зробила запит в Росію про передачу Вадима Погодіна, який вбив Степана.

10 листопада 2017 року Торецький міський суд виніс заочний вирок щодо довічного позбавлення волі вбивць Чубенка. Окрім того, суд задовольнив позов матері загиблого, за яким бойовики мали виплатити компенсацію – 1 мільйон гривень.

Чим займався Чубенко?

Степан Чубенко грав у футбол та був голкіпером юнацької команди краматорського Авангарда. Окрім того, хлопець займався з шести років займався греко-римською боротьбою та був призером обласних змагань.

Чубенко був воротарем Авангарда / Фото Донецька ОВА

У 2013 році Чубенко брав участь у маршах УПА у столиці України, що відбувалися в жовтні. У рідному Краматорську Степан влаштовував проукраїнські мітинги та виступав проти проросійський акцій.

Як вшанували пам'ять Чубенка?

Степан Чубенко став символом боротьби Краматорська. На його честь у рідному місті щорічно проводили футбольні турніри, вшановуючи пам'ять 16-річного хлопця.

У грудні 2021 року на честь Чубенка відкрили пам'ятник у Саду Бернацького в Краматорську. 16-річного хлопця посмертно нагородили орденом За мужність 3 ступеня, орденом народний Герой України, медаллю за жертовність і любов до України, а також пам'ятним нагрудним знаком Кров за Україну.

Пам'ятник Степану Чубенку / Фото Краматорська ВМА

До слова. Відомо, що пам'ятник Степану Чубенку тимчасово вивезли з Краматорська. Тепер він зберігатиметься на базі львівських Карпат у селі Баратів".

Відзначимо, що Володимир Зеленський повідомив про те, що вперше з початку повномасштабного вторгнення звання Героя України надавали тільки воїнам. 1 жовтня 2025 року вперше було присвоєно громадським активістам.

Сьогодні я підписав укази про присвоєння звання Герой України ще чотирьом українцям, на жаль, посмертно: Андрію Парубію, Геннадію Афанасьєву, Степану Чубенку та Володимиру Вакуленку. Це були особливі люди. І вони теж були захисниками – захисниками ідеї України, нашої незалежності,

– написав президент України.

Окрім того, пам'ять Степана Чубенка вшанував нинішній голова Донецької ОВА Вадим Філашкін. У своєму телеграм-каналі він написав, що 16-річний хлопець став символом вірності, незламності, а також символом української Донеччини.