Постамент українському голкіперу Степану Чубенку, якого проросійські бойовики вбили у 2014 році, було евакуйовано із Саду Бернацького в Краматорську. Пам'ятник тимчасово перевезли на Львівщину, пише 24 Канал з посиланням на сайт Донецької ОВА.
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Карпати зберігатимуть пам'ятник Чубенку
Пам'ятник Степану Чубенку зберігатиметься на базі львівських Карпат у селі Бартатів. Після завершення дії воєнного стану постамент повернуть до Краматорська.
Про це у коментарі Суспільне Донбас повідомив директор з маркетингу Карпат Юрій Зелик.
Не плануємо встановлювати. Він буде на відповідальному зберіганні згідно з договором між Краматорською радою та футбольним клубом Карпати. Він (пам'ятник – 24 Канал) вже в Бартатові,
– сказав Зелик.
Пам'ятник Степану Чубенку / Фото Краматорська МВА
Хто такий Степан Чубенко
- Степан Чубенко народився 11 листопада 1997 року у Краматорську. Навчався у місцевій школі №12.
- З дитинства захоплювався спортом. Спочатку займався греко-римською боротьбою, а потім футболом.
- Хлопець грав за юнацьку команду Авангард Краматорськ та мріяв стати професійним футболістом.
- У 2014 році Степан брав участь у проукраїнських мітингах. Коли місто захопили проросійські бойовики, він ризикуючи власним життям зняв прапор так званої "ДНР" з міської площі.
- У липні 2014 року проросійські бойовики затримали Степана Чубенка, коли він на потягу їхав з Києва до Краматорська. У хлопця знайшли синьо-жовту стрічку. Нелюди довго катували 16-річного юнака, а потім розстріляли.
- Поховали Степана Чубенка 8 листопада 2014 року. На його честь у Саду Бернацького в Краматорську було встановлено гранітний пам'ятник. Посмертно Степана Чубенка було нагороджено орденом "За мужність" ІІІ ступеня.