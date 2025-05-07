Постамент украинскому голкиперу Степану Чубенко, которого пророссийские боевики убили в 2014 году, был эвакуирован из Сада Бернацкого в Краматорске. Памятник временно перевезли на Львовщину, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт Донецкой ОВА.
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Карпаты будут хранить памятник Чубенко
Памятник Степану Чубенко будет храниться на базе львовских Карпат в селе Бартатов. После завершения действия военного положения постамент вернут в Краматорск.
Об этом в комментарии Суспільне Донбас сообщил директор по маркетингу Карпат Юрий Зелик.
Не планируем устанавливать. Он будет на ответственном хранении согласно договору между Краматорским советом и футбольным клубом Карпаты. Он (памятник – 24 Канал) уже в Бартатове,
– сказал Зелик.
Памятник Степану Чубенко / Фото Краматорского МВА
Кто такой Степан Чубенко
- Степан Чубенко родился 11 ноября 1997 года в Краматорске. Учился в местной школе №12.
- С детства увлекался спортом. Сначала занимался греко-римской борьбой, а затем футболом.
- Парень играл за юношескую команду Авангард Краматорск и мечтал стать профессиональным футболистом.
- В 2014 году Степан участвовал в проукраинских митингах. Когда город захватили пророссийские боевики, он рискуя собственной жизнью снял флаг так называемой "ДНР" с городской площади.
- В июле 2014 года пророссийские боевики задержали Степана Чубенко, когда он на поезде ехал из Киева в Краматорск. У парня нашли сине-желтую ленту. Нелюди долго пытали 16-летнего юношу, а потом расстреляли.
- Похоронили Степана Чубенко 8 ноября 2014 года. В его честь в Саду Бернацкого в Краматорске был установлен гранитный памятник. Посмертно Степан Чубенко был награжден орденом "За мужество" III степени.