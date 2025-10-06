К сожалению, немало из них вернулись с поля боя на щите. Накануне наше спортивное сообщество понесло очередную потерю, сообщает 24 Канал со ссылкой на Федерацию регби Украины.

Что известно об украинском воине?

На фронте погиб Николай Гетьманов. В гражданской жизни он был игроком харьковского регбийного клуба Легион XIII.

Спортсмен с первых дней полномасштабной войны стал на защиту страны, присоединившись к войску. Он был бойцом спецподразделения КОРД.

К сожалению, с очередного боевого задания Николай вернулся на щите. Россияне лишили жизни украинского регбиста на Купянском направлении. У павшего воина остались жена и четырехлетний сын.

Николай был не только талантливым спортсменом и преданным игроком своей команды, но и настоящим патриотом, который с первых дней полномасштабной войны стал на защиту Украины. Его мужество, сила воли и командный дух навсегда останутся примером для всех, кто его знал. Его имя навсегда останется в истории украинского регби и в сердцах тех, кто имел честь быть рядом. Герои не умирают,

– говорится в сообщении.

Редакция 24 Канала искренне соболезнует близким погибшего защитника Украины. Вечная память Николаю Гетьманову.

Что известно о потерях украинского регбийного сообщества во время войны?