К сожалению, немало из них вернулись с поля боя на щите. Накануне наше спортивное сообщество понесло очередную потерю, сообщает 24 Канал со ссылкой на Федерацию регби Украины.
Читайте также Внезапно умерла 20-летняя украинская художественная гимнастка
Что известно об украинском воине?
На фронте погиб Николай Гетьманов. В гражданской жизни он был игроком харьковского регбийного клуба Легион XIII.
Спортсмен с первых дней полномасштабной войны стал на защиту страны, присоединившись к войску. Он был бойцом спецподразделения КОРД.
К сожалению, с очередного боевого задания Николай вернулся на щите. Россияне лишили жизни украинского регбиста на Купянском направлении. У павшего воина остались жена и четырехлетний сын.
Николай был не только талантливым спортсменом и преданным игроком своей команды, но и настоящим патриотом, который с первых дней полномасштабной войны стал на защиту Украины. Его мужество, сила воли и командный дух навсегда останутся примером для всех, кто его знал. Его имя навсегда останется в истории украинского регби и в сердцах тех, кто имел честь быть рядом. Герои не умирают,
– говорится в сообщении.
Редакция 24 Канала искренне соболезнует близким погибшего защитника Украины. Вечная память Николаю Гетьманову.
Напомним, что накануне на войне погиб шахматист Антон Болдырев. Трагедия произошла во время выполнения боевого задания в Заречном Краматорского района Донецкой области.
Что известно о потерях украинского регбийного сообщества во время войны?
- С начала полномасштабного вторжения немало украинских регбистов присоединились к армии.
- Кроме Николая Гетьманова, по меньшей мере 15 регбистов стали "Ангелами спорта".
- Только в 2025 году погибли Алексей Розенталь, Тарас Шпук, Игорь Власюк, Дмитрий Левицкий и Сергей Полищук.