На жаль, чимало з них повернулися з поля бою на щиті. Напередодні наша спортивна спільнота зазнала чергової втрати, повідомляє 24 Канал із посиланням на Федерацію регбі України.

Що відомо про українського воїна?

На фронті загинув Микола Гетьманов. У цивільному житті він був гравцем харківського регбійного клубу Легіон XIII.

Спортсмен з перших днів повномасштабної війни став на захист країни, долучившись до війська. Він був бійцем спецпідрозділу КОРД.

На жаль, з чергового бойового завдання Микола повернувся на щиті. Росіяни позбавили життя українського регбіста на Куп’янському напрямку. У полеглого воїна залишилися дружина та чотирирічний син.

Микола був не лише талановитим спортсменом і відданим гравцем своєї команди, а й справжнім патріотом, який із перших днів повномасштабної війни став на захист України. Його мужність, сила волі та командний дух назавжди залишаться прикладом для всіх, хто його знав. Його ім'я назавжди залишиться в історії українського регбі та в серцях тих, хто мав честь бути поруч. Герої не вмирають,

– йдеться в повідомленні.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває близьким загиблого захисника України. Вічна пам'ять Миколі Гетьманову.

Що відомо про втрати української регбійної спільноти під час війни?