Єлизавета Хоровінкіна була студенткою кафедри спортивних видів гімнастики Національного університету фізичного виховання і спорту України. Про її передчасну смерть повідомляє 24 Канал з посиланням на сторінку НУФВСУ у фейсбуці.

Що відомо про померлу гімнастку?

Українська гімнастка Єлизавета Хоровінкіна народилася у 2005 році у Чернігові. З чотирирічного віку почала займатися художньою гімнастикою.

Талановита спортсменка брала участь в обласних, всеукраїнських та міжнародних турнірах. На змаганнях гімнастка здобула численні нагороди: медалі, кубки та грамоти. У 2021 році Мінмолодьспорту надав Хоровінкіній звання "майстер спорту".

Нагороди Єлизавети Хоровінкіної / фото школи Optima

На жаль, на 21-му році її життя раптово обірвалося. Причини смерті Лізи Хоровінкіної не повідомляються.

Ми пам’ятаємо Лізу як світлу, добру, щиру людину, яка випромінювала тепло та натхнення. Вона була не лише відмінницею та старанною студенткою, а й справжньою фанаткою своєї справи – гімнастики. Її любов до спорту, наполегливість і щирість відчувалися у кожному русі, кожному слові, кожній посмішці. Лізонько, ти назавжди залишишся у наших серцях – приклад розуму, краси, працьовитості та щирої любові до життя,

– йдеться у повідомленні університету.

