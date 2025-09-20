Напередодні чемпіонату світу Тарас Винник загинув на фронті, захищаючи Україну від російських окупантів. Воїна поховали на рідній Буковині 6 вересня, пише 24 Канал.

Як Марія Винник присвятила медаль брату?

Срібна призерка чемпіонату світу Марія Винник опублікувала у своєму інстаграмі щемливий пост. Дівчина дуже важко переживає втрату брата. Свою медаль Марія присвятила його світлій пам'яті.

"Хочеться написати ці слова для тебе й залишити їх тут – на пам’ять про тебе.

Хочу присвятити цю медаль тобі, ти так завжди щиро радів за наші перемоги, так пишався.

Ти завжди, у будь-якій ситуації, де б не знаходився і які б життєві проблеми не виникали, казав: "Та все буде ок, Мерь". Ти сприймав усе з усмішкою, і там, де був ти – завжди було весело й радісно.

Як ти завжди казав: "Я вас обожаю".

Частина мого серця назавжди пішла разом із тобою, щось у мені померло того дня", – написала Марія Винник.

Тарас Винник поліг на війні / фото Чернівецької облради

Що відомо про загиблого брата борчині?

Як інформує сайт Чернівецької обласної ради, солдат Тарас Винник проходив службу у військовій частині А7035. Воїн загинув під час виконання бойового завдання.

Тарас Винник – син священника Коломийсько-Чернівецької єпархії УГКЦ Дмитра Винника та Ірини Винник, які загинули у 2014 році в трагічній аварії біля села Червона Зірка на Хмельниччині.

У військового залишилося дві сестри близнючки – чернівецькі борчині Соломія та Марія Винник.

Як виступила на чемпіонаті світу Марія Винник?

Нагадаємо, що Марія Винник на чемпіонаті світу в Загребі здобула три перемоги. На старті змагань у ваговій категорії до 59 кілограмів вона здолала угорку Еріку Богнар та норвежку Отелі Хоє. Ці поєдинки завершилися із сухим рахунком – 10:0 та 11:0.

У півфіналі українка здолала канадку Лоуренс Боурегар – 10:5. А фінальній сутичці за "золото" Марія поступилася 19-річній японці Сакурі Оніші.

Раніше ми повідомляли, що чемпіонкою світу з боротьби у ваговій категорії до 72 кілограмів стала Алла Белінська.