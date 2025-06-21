Дворазовий срібний призер Олімпійських ігор Парвіз Насібов розповів про своє ставлення до Росії, пише 24 Канал з посиланням на LB live.

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Як ставиться Насібов до Росії

Рідним Парвіза Насібова довелося зіткнутися з російськими танками, коли родина проживала в Азербайджані. Історія повторилася через тридцять років під час повномасштабної агресії Росії проти України.

"Ми були в Азербайджані – бачили цю війну. Я її не бачив, але мої друзі, мої батьки, мій батько все це бачив.

Дуже неприємно, і я для себе розумію, що там, де є Росія – там є війна, там є сльози матерів, там є кров, там усе жахливо. Тому моє ставлення до Росії як було негативне, так воно і, вважаю, на все моє життя залишиться негативним", – розповів Насібов.

Нагадаємо, що Парвіз Насібов народився в Азербайджані. У віці семи років він разом з батьками переїхав до Миколаєва. В Україні Парвіз Насібов побудував успішну спортивну кар'єру.

Борець двічі здобував срібні медалі на Олімпійських іграх у Токіо-2020 та Парижі-2024. Парвіз займає активну громадянську позицію та активно допомагає українським воїнам.

Також Насібов розповів, що отримував вигідні пропозиції щодо зміни громадянства. Однак спортсмен усі їх відхилив.