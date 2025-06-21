Двукратный серебряный призер Олимпийских игр Парвиз Насибов рассказал о своем отношении к России, пишет 24 Канал со ссылкой на LB live.

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Как относится Насибов к России

Родным Парвиза Насибова пришлось столкнуться с российскими танками, когда семья проживала в Азербайджане. История повторилась через тридцать лет во время полномасштабной агрессии России против Украины.

"Мы были в Азербайджане – видели эту войну. Я ее не видел, но мои друзья, мои родители, мой отец все это видел.

Очень неприятно, и я для себя понимаю, что там, где есть Россия – там есть война, там есть слезы матерей, там есть кровь, там все ужасно. Поэтому мое отношение к России как было негативное, так оно и, считаю, на всю мою жизнь останется негативным", – рассказал Насибов.

Напомним, что Парвиз Насибов родился в Азербайджане. В возрасте семи лет он вместе с родителями переехал в Николаев. В Украине Парвиз Насибов построил успешную спортивную карьеру.

Борец дважды получал серебряные медали на Олимпийских играх в Токио-2020 и Париже-2024. Парвиз занимает активную гражданскую позицию и активно помогает украинским воинам.

Также Насибов рассказал, что получал выгодные предложения по смене гражданства. Однако спортсмен все их отклонил.