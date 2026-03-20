19-річний Салех Мохаммаді був звинувачений у вбивстві двох поліцейських. Верховний Суд країни відхилив апеляцію щодо смертного вироку, тому спортсмена повісили у провінції Ком, пише BBC.

Що відомо про страту іранського борця?

Як пише First Post, Салех Мохаммаді вважався молодою зіркою вільної боротьби. Через специфіку своєї країни він не встиг вийти на широкий міжнародний рівень, але успішно змагався на внутрішніх турнірах і здобув бронзу на міжнародному кубку Сайтієва в російському Красноярську у 2024 році.

Мохаммаді був наймолодшим у групі з трьох чоловіків, яких іранська влада наказала стратити через нібито напад і вбивство правоохоронців під час антиурядових акцій непокори, які охопили 180 міст Ірану у січні 2026 року.

Президент США Дональд Трамп попереджав Іран, що вбивство протестувальників матиме для Тегерана жахливі наслідки. Тоді міністр закордонних справ ісламської республіки запевняв, що ніхто не збирається вішати людей. Але після початку операції США та Ізраїлю проти Ірану режим вирішив посилити репресії.

Правозахисні групи різко засудили страту спортсмена та інших учасників мітингів.

