Накануне чемпионата мира Тарас Винник погиб на фронте, защищая Украину от российских оккупантов. Воина похоронили на родной Буковине 6 сентября, пишет 24 Канал.

Как Мария Винник посвятила медаль брату?

Серебряный призер чемпионата мира Мария Винник опубликовала в своем инстаграме щемящий пост. Девушка очень тяжело переживает потерю брата. Свою медаль Мария посвятила его светлой памяти.

"Хочется написать эти слова для тебя и оставить их здесь – на память о тебе.

Хочу посвятить эту медаль тебе, ты так всегда искренне радовался за наши победы, так гордился.

Ты всегда, в любой ситуации, где бы не находился и какие бы жизненные проблемы не возникали, говорил: "Да все будет ок, Мерь". Ты воспринимал все с улыбкой, и там, где был ты – всегда было весело и радостно.

Как ты всегда говорил: "Я вас обожаю".

Часть моего сердца навсегда ушла вместе с тобой, что-то во мне умерло в тот день", – написала Мария Винник.

Тарас Винник погиб на войне / фото Черновицкого облсовета

Что известно о погибшем брате борчихи?

Как информирует сайт Черновицкого областного совета, солдат Тарас Винник проходил службу в воинской части А7035. Воин погиб во время выполнения боевого задания.

Тарас Винник – сын священника Коломыйско-Черновицкой епархии УГКЦ Дмитрия Винника и Ирины Винник, которые погибли в 2014 году в результате трагической аварии возле села Красная Звезда в Хмельницкой области.

У военного осталось две сестры близняшки – черновицкие борчихи Соломия и Мария Винник.

Как выступила на чемпионате мира Мария Винник?

Напомним, что Мария Винник на чемпионате мира в Загребе одержала три победы. На старте соревнований в весовой категории до 59 килограммов она одолела венгерку Эрику Богнар и норвежку Отели Хое. Эти поединки завершились с сухим счетом – 10:0 и 11:0.

В полуфинале украинка одолела канадку Лоуренс Боурегар – 10:5. А финальной схватке за "золото" Мария уступила 19-летней японке Сакуре Ониши.

