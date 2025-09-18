В четверг, 18 сентября, на чемпионате мира-2025 по борьбе состоялся финал в весовой категории до 72 килограммов. За золотую награду соревновались украинка Алла Белинская и представительница Турции Несрин Баш, сообщает 24 Канал.

Как украинка Белинская стала чемпионкой мира?

В финальной схватке Белинская уверенно победила вице-чемпионку Европы. Украинка досрочно разгромила соперницу со счетом 6:0. Кстати, в финале ЧЕ-2024 Белинская победила Баш со счетом 5:0.

Алла Белинская – чемпионка мира-2025 / фото Ассоциации спортивной борьбы Украины

Эта золотая медаль чемпионки мира стала первой в карьере 29-летней борчихи. Последний раз украинки получали высшую награду на мировых форумах семь лет назад. На ЧМ-2018 чемпионкой стала Алла Черкасова в весовой категории до 68 килограммов.

Для сборной Украины это вторая медаль на чемпионате мира-2025. Ранее Мария Винник завоевала "серебро" в весовой категории до 59 килограммов у женщин.

Справка. Чемпионат мира-2025 по борьбе продлится в Загребе до 21 сентября.

Путь Белинской к "золоту" ЧМ-2025

Алла Белинская в шестой раз участвовала в чемпионате мира по борьбе. Наивысшим ее достижением было 8 место на ЧМ-2019.

На чемпионатах Европы Белинская дважды выигрывала "золото" (2021, 2025), одно "серебро" (2023) и одну "бронзу" (2022).

В 1/8 финала ЧМ-2025 Белинская победила Веронику Вильк из Хорватии, в 1/4 финала одолела бронзового призера Евро-2024 Полен Лекарпентье (4:2), а в полуфинале – киргизстанку Нурзат Нуртаеву (11:6).

