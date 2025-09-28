Напередодні наша спортивна спільнота зазнала чергової втрати. На фронті загинув шахіст Антон Болдирев, повідомляє 24 Канал із посиланням на Федерацію шахів України.

Що відомо про загиблого воїна?

Він став на захист Батьківщини у 2022 році. У війську мав звання старший лейтенант і був командиром взводу.

Серце українського воїна зупинилося 20 вересня 2025 року. Він загинув під час виконання бойового завдання у Зарічному Краматорського району на Донеччині.

У цивільному житті Антон Болдирев значну частину свого життя присвячував шахам. Він був кандидатом у майстри спорту України.

Герої не вмирають. У Шостці поховали старшого лейтенанта ЗСУ, командира взводу Антона Болдирева. Він був відомим в Україні шаховим аматором, кандидатом у майстри спорту… І хоч великих висот не досяг, безмежно любив шахи та до війни активно грав у турнірах,

– йдеться у повідомленні ФШУ.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває близьким загиблого захисника України. Вічна пам'ять Антону Болдиреву.

Зазначимо, що це, на жаль, не перша втрата для Сумщини серед шахістів у нинішньому році. У січні Охтирська міська рада повідомляла, що на 84-му році життя помер майстер спорту з шахів Валерій Ойхман.

Що відомо про останні втрати на фронті серед українських спортсменів?