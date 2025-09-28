Накануне наше спортивное сообщество понесло очередную потерю. На фронте погиб шахматист Антон Болдырев, сообщает 24 Канал со ссылкой на Федерацию шахмат Украины.
Что известно о погибшем воине?
Он стал на защиту Родины в 2022 году. В армии имел звание старшего лейтенанта и был командиром взвода.
Сердце украинского воина остановилось 20 сентября 2025 года. Он погиб во время выполнения боевого задания в Заречном Краматорского района Донецкой области.
В гражданской жизни Антон Болдырев значительную часть своей жизни посвящал шахматам. Он был кандидатом в мастера спорта Украины.
Герои не умирают. В Шостке похоронили старшего лейтенанта ВСУ, командира взвода Антона Болдырева. Он был известным в Украине шахматным любителем, кандидатом в мастера спорта... И хотя больших высот не достиг, бесконечно любил шахматы и до войны активно играл в турнирах,
– говорится в сообщении ФШУ.
Редакция 24 Канала искренне соболезнует близким погибшего защитника Украины. Вечная память Антону Болдыреву.
Отметим, что это, к сожалению, не первая потеря для Сумской области среди шахматистов в нынешнем году. В январе Ахтырский городской совет сообщал, что на 84-м году жизни скончался мастер спорта по шахматам Валерий Ойхман.
Что известно о последних потерях на фронте среди украинских спортсменов?
- В июне стало известно о гибели мастера спорта Украины международного класса по ушу Суонг Артема Тхеа и регбиста Владимира Яворского, которые свои последние бои приняли весной 2025 года.
- В июле в последний путь провели чемпиона Украины и Европы по пауэрлифтингу Андрея Мазановича, который был командиром второго отделения второй стрелковой роты и имел звание младшего сержанта.
- В августе на войне с Россией погиб мастер спорта по греко-римской борьбе Роман Стащенко.