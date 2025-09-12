Українські спортсмени активно долучаються до допомоги нашої армії, демонструючи свою патріотичну позицію поза межами спортивних майданчиків. Вони допомагають фінансово, привозять спорядження, підтримують моральний дух своїми приїздами та навіть жертвують свої зароблені гонорари на українське військо, інформує 24 Канал.

Еліна Світоліна

Однією зі спортсменок, які найбільше та регулярно допомагає військовим є перша ракетка України Еліна Світоліна. Тенісистка є амбасадоркою платформи UNITED24. Вона активно відвідує благодійні вечори, де збираються колосальні суми для українського народу.



Еліна Світоліна у гостях в "Хартії" / Фото з інстаграму тенісистки

Після 24 лютого Світоліна віддавала усі зароблені на турнірах призові на фонди, які допомагають військовим. Особлива увага тенісистки прикута до добровольчого підрозділу "Хартія", куди вона неодноразово привозила волонтерську допомогу, була на полігоні та навіть перевіряла влучність, стріляючи з гранатомета та кулемета.

Окрім цього Еліна допомагає постраждалим під час війни сім'ям, а її благодійний фонд "Svitolina Foundation" займається допомогою для юних українських тенісистів. Під її патронатом було відновлення ЖК "Мюнхаузен" в Ірпені, який був напівзруйнований через ворожі обстріли.

Еліну Світоліну можна назвати справжнім голосом України не лише у спортивній спільноті, а загалом світі. До її думки прислухаються мільйони людей, які навіть далекі від великого тенісу. Одеситка продовжує виступати у Турі, де в інтерв'ю часто пригадує про щоденні страждання українців, не тисне руку ворожим суперницям та активно виступала за усунення їх від міжнародних змагань. Але, на жаль, у WTA працюють просто справжні боягузи.

Олександр Усик

Також у цьому списку своє місце заслужено посідає абсолютний чемпіон світу у хевівейті Олександр Усик. Титулований боксер вслід за Еліною Світоліною та Андрієм Шевченком став амбасадором платформи UNITED24.



Усик у медичному центрі Національної гвардії України / Фото з фейсбуку Владислава Ващука

Після 24 лютого 2022 року Усик відкинув бокс у сторону та вступив до територіальної оборони Київської області. Лише військові переконали Олександра повернутись на ринг та провести бій проти Ентоні Джошуа. Самі бійці запевняли, що цей реванш буде хорошим шансом нагадати світу ще раз про війну в Україні. Лише після цього Усик виїхав за кордон, розпочав тренувальний табір та у підсумку вдруге здолав Ей Джея.

Одразу після перемоги Усик повернувся на рідну землю, де підтримує моральний дух наших захисників, відвідує поранених військових та їздить передавати допомогу. Також його родина займається організацією благодійних вечорів, де збираються мільйони на відбудову країни, допомогу не лише військовим, а й українцям, які постраждали від російської агресії.

Також Олександр закупляв генератори у медичні заклади. Частину зароблених за бій проти Джошуа коштів Усика пішли на допомогу українському народу. "Абсолют" регулярно фінансово підтримує військо. Адже Усик безпосередньо знає, які безжальні росіяни. Вони пошкодили його будинок у Ворзелі, коли наступали на Київ.

На початку вересня 2025-го Усик приїхав у гості у медичний центр до нацгвардійців, де вони проходять реабілітацію.

Роман Зозуля

Роман Зозуля – колишній футболіст, ексфорвард збірної України та легендарного Дніпра. Зозуля активно волонтерить ще із початку бойових дій на Донбасі, які розпочались у 2014-му.



Роман Зозуля / Фото з фейсбуку колишнього гравця

Відтоді Роман перетворився із футболіста у волонтера. Хоча футбольна кар'єра Зозуля тривала до липня 2023-го. Навіть на відстані нападник ледь не щоденно допомагав військовим, граючи в Іспанії. Його фонд "Народна армія" привіз багато машин – від позашляховиків до карет швидкої допомоги.

Після закінчення кар'єри почав працювати футбольним агентом. Зозуля активно висловлює свою патріотичну позицію в інтерв'ю та соцмережах.

Сергій Стаховський

Колишня перша ракетка України Сергій Стаховський не лише допомагає війську, а й безпосередньо причетний до нього. Колишній тенісист вже у перші дні повномасштабного вторгнення перетнув український кордон, повернувшись захищати рідну країну. Його вже ексдружина та троє дітей залишились жити у безпечній Угорщині, де проживав також Стаховський.



Сергій Стаховський / Фото з інстаграму екстенісиста

Сергій спершу став частиною тероборони столиці України. А згодом долучився до служби у мінометному взводі у складі 4-ї окремої бригади швидкого реагування Нацгвардії. Потім увійшов до спецпідрозділу СБУ "Альфа". Був учасником боїв за Бахмут та Авдіївський коксохімічний завод.

Ще із далекого 2014-го Стаховський продемонстрував свою проукраїнську позицію. Волонтерив та допомагав військовим.

Пригадаємо, що саме повномасштабна війна розірвала шлюб Стаховського із дружиною-росіянкою Анфісою.

Олександр Долгополов

Олександр Долгополов – ще один український колишній тенісист, який не побоявся подивитись у вічі ворогу. Навесні 2022-го Долгополов став частиною української армії.



Олександр Долгополов / Фото з інстаграму колишнього тенісиста

Олександр, як і його "колега по корту" Сергій, повернувся в Україну з-за кордону. 24 лютого 2022 року Долгополов застав у Туреччині, де поїхав відпочивати разом із родиною. Совість колишнього тенісиста не дозволила йому залишатись у безпечній країні та приїхав на Батьківщину, де взяв до рук зброю.

У ЗСУ Долгополов пішов в аеророзвідку, а у січні 2023-го розповідав, що переважно працює на дронах і робить усе, що із ними пов'язано. В одному із інтерв'ю екстенісист розповів, як різко змінилось його життя, а також пояснив, як його тенісний досвід допомагає йому на передовій.

Олександр Зінченко

Олександр Зінченко також за цей час зробив великий внесок для рідної країни та її захисту. Новачок англійського Ноттінгем Форест міг стати частиною української армії. Зінченко хотів покинути футбол заради захисту Батьківщини, коли ще грав за Манчестер Сіті. Тоді "містяни" та родина відмовили Олександра від такого рішення, адже він взагалі не мав військового вишколу чи досвіду. Також його переконали, що він більше принесе користі Україні на футбольному полі та інфопросторі, аніж на фронті.



Олександр Зінченко / Фото Getty Images

Тому Зінченко створив власний благодійний фонд, який допомагає українцям, які постраждали від війни. Він здійснює мрії юних українських футболістів, а його лоти збирають мільйони для земляків, які потребують допомогти.

Андрій Шевченко

Ще одним представником українського спорту, який допомагає армії та українця, є нинішній президент УАФ Андрій Шевченко. Саме Андрій Миколайович став першим амбасадором UNITED24.



Андрій Шевченко / Фото UNITED24

Раніше Фонд Мілана разом з Шевченком брав на себе зобов'язання зробити внесок у реконструкцію Центрального міського стадіону в Ірпені, який був зруйнований окупантами. Дім володаря "Золотого м'яча" за кордоном став прихистком для українських переселенців, а також Шевченко зустрічався із сім'ями загиблих воїнів.

На початку повномасштабної війни Шевченко запевняв, що не повернеться до футболу, адже його думку взагалі не сконцентровані на улюбленій грі мільйонів. Натомість торік Андрій Миколайович став очільником Української асоціації футболу, яку раніше очолював скандальний Андрій Павелко.

І це далеко не увесь перелік українських спортсменів, які долучаються до спільної перемоги у війні над Росією. На жаль, також багато спортсменів віддали своє життя за незалежність та мирне небо над Україною.