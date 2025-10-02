Кутаков по неизвестным причинам преждевременно ушел из жизни 1 октября 2025 года. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на ДЮСШ управления образования и науки Броварского городского совета.
Что известно о Кутакове?
Андрей Кутаков вместе со своим братом Дмитрием работал на матчах чемпионата Украины. Рефери обслуживал противостояния как УПЛ, так и Первой и Второй лиг.
Впоследствии Андрей завершил карьеру рефери и начал тренерскую деятельность. Зато его брата Дмитрия отстранили от футбола за нарушение кодекса этики и честной игры.
Отметим, что в последнее время Андрей Кутаков работал в Броварах в местном ДЮСШ. Бывший рефери был тренером, развивал молодежь, а также поддерживал различные инициативы направленные на развитие спорта, в частности, футбола.
Предыдущие смерти в украинском футболе
На войне против России погиб Андрей Соловей, который был отцом Максима Соловья, голкипера харьковского Металлиста.
На фронте погиб Евгений Остапенко, фанат киевского Динамо. Он защищал Украину с 2014 года.
28 августа 2025 года погиб Евгений Коротченко, фанат Днепра. Представитель ультрас защищал страну от российских оккупантов.