Комітет етики та чесної гри УАФ розпочав слідство стосовно спостерігача арбітражу Дмитра Кутакова. Це сталося після звернення одного з арбітрів УПЛ, пише 24 Канал з посиланням на Тribuna.

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УАФ: Кутаков намагався маніпулювати результатами матчів

У ході розслідування були отримані матеріали, які підтверджують участь Кутакова в організації договірних матчів.

"Минулого року арбітр Премʼєр Ліги, згідно з наданими заздалегідь інструкціями, повідомив комітет арбітрів про звернення від Кутакова Д.О. щодо можливого впливу (маніпулювання) на результат матчу УПЛ, перед грою. На підставі цього звернення було відкрито службове розслідування комітетом етики та чесної гри.

У ході розслідування були проведені опитування і дослідження, зібрані матеріали (в тому числі, які підтверджували намагання Кутакова Д.О. впливу (маніпулювання) результатами", – йдеться у коментарі УАФ.

Зазначимо, що Дмитро Кутаков був гравцем футбольних команд Уніспорт та Рудня. У 2005 році розпочав кар'єру футбольного арбітра. Працював на матчах Другої ліги та Першої ліги чемпіонату України. Згодом почав судити поєдинки Української Прем'єр-ліги.

Після завершення кар'єри арбітра Кутаков перейшов на посаду спостерігача арбітражу.