Андрій Миколайович очолює організацію з 25 січня 2024 року. Стало відомо, скільки заробляє легенда українського футболу на посаді голови асоціації, повідомляє 24 канал із посиланням на інсайдера Ігоря Бурбаса.

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Зарплата Андрія Шевченка на чолі УАФ

За наявною інформацією, Андрій Шевченко отримує близько 50 тисяч доларів на посаді президента УАФ. Інсайдер Ігор Бурбас підкреслив, якщо ця інформація правдива, то ексфорвард є найвисокооплачуванішим керівником організації.

Також колишній журналіст зазначив, що Андрій Миколайович став другим головою УАФ після Анатолія Конькова, який має заробітну плату. Бурбас зазначив, що інші керівники не працювали на громадських засадах.

Якщо зарплата Шевченка дійсно становить 50 тисяч доларів, то вона значно вища за зарплатню Президента України Володимира Зеленського (близько 30 тисяч гривень – 24 канал). Навіть Дональд Трамп отримує менше (майже 33 тисячі доларів – 24 канал),

– розповів Бурбас.

Нагадаємо, що під час своєї кар'єри футболіста Андрій Шевченко став першим володарем "Золотого м'яча" (2004 рік) за часів незалежної України. Також легенда футболу є найкращим бомбардиром "синьо-жовтої" національої команди (48 голів).