Ему было всего 35 лет. Об этой трагедии на своей странице в инстаграме сообщил бывший баскетболист, а ныне военный, Роман Новиков, информирует 24 Канал.

Читайте также Не "Путин – х***о": в Сербии перед матчем Евролиги прозвучала песня о России

Что известно о смерти Дениса Носкова?

Причины смерти спортсмена пока остаются неизвестными. По информации basket.com.ua, в последнее время он проживал в Торонто.

Денчик, как так... Спасибо очень за все друг!!! Братан, я не могу поверить, сколько пережили вместе... Земля пухом, и присматривай за нами с неба,

– написал Новиков.



Роман Новиков о смерти экс-содноклубника / Скриншот со страницы баскетболиста

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Дениса Носкова. Вечная память баскетболисту…

Напомним, что недавно внезапно умер бывший украинский арбитр Андрей Кутаков. Его сердце остановилось в 47 лет.

Что известно о Денисе Носкове?