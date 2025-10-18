Ему было всего 35 лет. Об этой трагедии на своей странице в инстаграме сообщил бывший баскетболист, а ныне военный, Роман Новиков, информирует 24 Канал.
Читайте также Не "Путин – х***о": в Сербии перед матчем Евролиги прозвучала песня о России
Что известно о смерти Дениса Носкова?
Причины смерти спортсмена пока остаются неизвестными. По информации basket.com.ua, в последнее время он проживал в Торонто.
Денчик, как так... Спасибо очень за все друг!!! Братан, я не могу поверить, сколько пережили вместе... Земля пухом, и присматривай за нами с неба,
– написал Новиков.
Роман Новиков о смерти экс-содноклубника / Скриншот со страницы баскетболиста
Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Дениса Носкова. Вечная память баскетболисту…
Напомним, что недавно внезапно умер бывший украинский арбитр Андрей Кутаков. Его сердце остановилось в 47 лет.
Что известно о Денисе Носкове?
Был воспитанником мариупольского баскетбола.
В Украине в течение карьеры выступал за Азовмаш, Киев, Одессу, Черкасские Мавпы и Запорожье.
Также поиграл за рубежом, где представлял грузинский Тбилиси и французский Тарб-Лурд.
Как признавался сам баскетболист, самым удачным для него был сезон-2017/2018, когда под руководством Владимира Поляха Николаев впервые за 20 лет смог дойти до полуфинала в раунде плей-офф Суперлиги.
В свое время защищал цвета молодежной сборной Украины, а также национальной команды по баскетболу 3×3.