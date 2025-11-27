Он ушел в мир иной 25 ноября, информирует 24 Канал со ссылкой на Gazzetta dello sport. Легенде итальянской Серии А было 95 лет.
Что известно о смерти вратаря?
О трагическом событии сообщила его дочь. Она отметила, что похороны состоятся в закрытом формате.
Семья настояла на приватности прощальной церемонии. Таким было желание самого экс-футболиста.
Буффон умер в Латизане, в провинции Удине, где проживал. Причиной смерти стала остановка сердца.
К слову. Лоренцо был родственником другого выдающегося вратаря сборной Италии Джанлуиджи Буффона. Он двоюродный брат дедушки легенды Ювентуса.
Какой след Буффон оставил в футболе?
На профессиональном уровне Лоренцо выступал с 1948 по 1965 год.
По данным Transfermarkt, большую часть карьеры провел в составе Милана. В течение десяти сезонов он сыграл 292 матча, в которых 96 раз оставлял свои ворота "сухими".
Также Буффон выступал за Интер, Дженоа и Фиорентину. Он 5 раз становился чемпионом Серии А.
В составе национальной сборной Италии провел 15 матчей, в пяти из них выходил на поле с капитанской повязкой.
После сообщения о трагическом известии Милан в соцсети X посвятил пост своему бывшему голкиперу. В клубе отметили, что Буффон был важной частью успехов команды в середине XX века.
Его руки, похожие на плоскогубцы, сделали Милан главным героем бесчисленных побед в 1950-х годах. Лоренцо был добрым человеком с большим сердцем. С глубоким волнением мы прощаемся с Лоренцо Буффоном и чтим его память,
– говорится в сообщении.
Напомним, что ранее умер легенда украинского футбола Андрей Полунин. В день смерти он участвовал в благотворительном матче, а ночью во сне у него оторвался тромб.