Видатний боксер чимало разів відвідував матчі своєї команди та тренувався з нею, але жодного разу так і не зіграв в офіційному матчі. Вже зовсім скоро це нарешті може статися, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sport.ua.

За яких обставин і коли може дебютувати Усик?

Олександр Усик став найближчим за весь час до свого дебюту. Вперше вийти на футбольне поле у складі "вовків" він може в 1/16 фіналу Кубка України.

Проте для цього має скластися важлива умова. Боксер зіграє на цій стадії турніру за Полісся, якщо житомирському колективу пощастить з жеребкуванням і суперником стане аматорська команда або представник Другої ліги.

Довідка. Наразі невідомо, хто стане суперником Полісся, проте в першому колі Кубка України відбулося чимало сенсацій, що тільки підвищило шанс Усика дебютувати у футболі. Базовими датами проведення ігор 1/16 фіналу є 17 та 24 вересня.

Зазначимо, що наступний поєдинок "вовки" проведуть уже 28 серпня у раунді плейоф кваліфікації Ліги конференцій. Суперником Полісся буде італійська Фіорентина, яка в першому очному протистоянні здобула перемогу з рахунком 3:0.