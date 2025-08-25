Выдающийся боксер много раз посещал матчи своей команды и тренировался с ней, но ни разу так и не сыграл в официальном матче. Уже совсем скоро это наконец может произойти, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sport.ua.

При каких обстоятельствах и когда может дебютировать Усик?

Александр Усик стал ближе всего все время к своему дебюту. Впервые выйти на футбольное поле в составе "волков" он может в 1/16 финала Кубка Украины.

Однако для этого должно сложиться важное условие. Боксер сыграет на этой стадии турнира за Полесье, если житомирскому коллективу повезет с жеребьевкой и соперником станет любительская команда или представитель Второй лиги.

Справка. Пока неизвестно, кто станет соперником Полесья, однако в первом круге Кубка Украины произошло немало сенсаций, что только повысило шанс Усика дебютировать в футболе. Базовыми датами проведения игр 1/16 финала являются 17 и 24 сентября.

Отметим, что следующий поединок "волки" проведут уже 28 августа в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций. Соперником Полесья будет итальянская Фиорентина, которая в первом очном противостоянии одержала победу со счетом 3:0.