Поєдинок Фіорентина – Динамо розсудить сербська бригада арбітрів на чолі з Мілошом Мілановичем. Зустріч розпочнеться – о 19:45 (за київським часом), інформує 24 Канал.

Що відомо навколо матчу Фіорентина – Динамо?

Це буде дебютна єврокубкова зустріч для киян під керівництвом Ігоря Костюка, який виконує обов'язки головного тренера. Наразі за його спиною поразка від Полтави (1:2) та перемога над Кудрівкою (1:2) в УПЛ.

Нагадаємо, що у минулому турі Ліги конференцій Динамо поступилось на виїзді кіпрській Омонії (2:0). Саме після цього фіаско Олександра Шовковського було звільнено із посади головного тренера "біло-синіх".

Фіорентина у попередньому матчі ЛК також зазнала поразки. Італійський клуб програв мінімально вдома грецькому АЕКу 0:1. Єдиний та переможний гол у ворота господарів забив Гачінович.

Після чотирьох турів "фіалки" йдуть 17-ми у загальній турнірній таблиці Ліги конференцій, набравши 6 балів. Натомість Динамо із 3 очками посідає лише 27-му сходинку (за межами виходу у плей-оф).

Напередодні очного поєдинку анонімний телеграм-канал "Секрети УПЛ" повідомив, що Динамо провело перемовини щодо трансферу лідера львівських Карпат Бруніньйо. Але без подальшого прогресу.

Як Фіорентина та Динамо виступають у поточному сезоні?

Фіорентина теж переживає кризовий період. Востаннє італійський клуб перемагав ще 23 жовтня у рамках Ліги конференцій, коли здолав Рапід 3:0. Вже У внутрішньому чемпіонаті "фіалки" замикають таблицю Серії А (20-те місце), набравши у 14-ти турах лише 6 пунктів. Фіорентина у цьому сезоні Серії А поки що ще не здобула звитяг – нуль перемог, 6 нічиїх та аж 8 поразок.

Динамо ж в УПЛ має трішки кращі справи. Кияни із 23 балами займають 6-те місце. Відставання від лідера за підсумками першого кола, яким несподівано є черкаське ЛНЗ, складає 9 очок.

У матчі проти Кудрівки динамівцям вдалось перервати безвиграшну серію, яка тривала вже чотири поспіль поєдинки в усіх турнірах.

Прогноз букмекера

Динамо – явний андердог матчу по лінії betking. Перемогу киян оцінюють аж коефіцієнтом 6,66. Натомість на звитягу Фіорентини дають 1,42, тоді як на мирову стоїть коефіцієнт 5 рівно.

Ймовірно, що глядачі побачать результативну гру. Тотал м'ячів більше 2,5 – 1,64. Останній часом роззабивався Роландо Мандрагора, тому його гол оцінюють у 3,10. Натомість найкращі шанси забити гол у складі киян має Владіслав Бленуце (4,25).

*Коефіцієнти подані станом на 23:41 09.12.2025

Як Динамо вже грало проти Фіорентини?