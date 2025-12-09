Реал, який знаходиться на стадії побудови після приходу Хабі Алонсо, зустрінеться з Манчестер Сіті, повідомляє 24 канал. Початок матчу – 10 грудня о 22:00 за київським часом.

Що відбувається з Реалом?

Реал провалив минулий сезон, вилетівши з Ліги чемпіонів та поступившись Барселоні у чемпіонській гонці в Ла Лізі. Cлідом за цим у "Королівський клуб" прийшов Хабі Алонсо, що замінив Карло Анчелотті.

Влітку "вершкові" зробили декілька трансферів, підписавши Діна Хейсена та Альваро Каррераса для посилення оборони. Також цього літа вільним агентом у Мадрид приєднався Трент Александер-Арнольд із Ліверпуля.

Під керівництвом Алонсо Реал потужно стартував в іспанській Ла Лізі, програвши лише Атлетіко. Однак останнім часом результати мадридців знизилися, зокрема минулими вихідними вони програли Сельті 0:2.

У Лізі чемпіонів Реал виграв 4 із 5 матчів, програвши лише Ліверпулю на "Енфілді". До матчу з Манчестер Сіті "Королівський клуб" підходить на 5 сходинці у турнірній таблиці Ліги чемпіонів.

Відзначимо, що раніше з'явилася інформація, що для Алонсо матч проти "містян" буде вирішальним. Керівництво планує звільнити іспанського тренера у разі незадовільного результату.

Прогноз букмекера

Попри усі проблеми Реал є фаворитом у матчі по лінії betking. Перемога підопічних Алонсо оцінена у 2,36, тоді як успіх Манчестер Сіті – у 2,60. На нічию ж виставлений коефіцієнт 4.00.

Експерти впевнені у тому, що у матчі не буде великої кількості голів. Ймовірність "тотал менше 3,5" становить лише 1,64, тоді як ТБ3,5 – 2,20. Коефіцієнт на те, що заб'ють обидві команди, дорівнює 1,43.

*Коефіцієнти подані станом на 20:05 08.12.2025

Зазначимо, що Манчестер Сіті поступово виходить з кризи минулого сезону. Проте "містяни" досі не можуть знайти стабільність, сенсаційно програвши Баєру (0:2) у 5 турі Ліги чемпіонів.

До слова, у Лізі чемпіонів Реал зіграв проти Манчестер Сіті у 12 матчах. На рахунку "Королівського клубу" три перемоги, тоді як "містяни" виграли чотири поєдинки в основний час. Також команди п'ять разів зіграли у нічию.