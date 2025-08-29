На благотворительном вечере Александра Усика выступали приглашенные звезды украинского шоубизнеса. Майрис Бриедис раскритиковал боксера из-за вечеринки, сообщает 24 канал со ссылкой на страницу экс-чемпиона мира в соцсети Х.

Читайте также Усик покорил сцену зажигательным танцем под выступление Дорофеевой: видео с перформансом боксера

Что сказал Бриедис о вечеринке Усика?

Бывший латвийский боксер на своей странице в соцсети Х высказался относительно вечеринки Александра Усика. Майрис Бриедис заявил, что не видит поводов для празднования, пока в Украине продолжается война.

Видимо, Бриедис решил не разбираться для чего Александр Усик устроил мероприятие. Однако 40-летний латвиец не забыл о том, чтобы похвалить себя и рассказать всем о том, какой он хороший.

Неужели война уже закончилась, что можно устраивать такие публичные праздники? Пока у меня нет повода для празднования. Я, как депутат, думаю о своем народе и бесплатно тренирую соотечественников, чтобы наша страна была сильной. Пока причины для танцев не вижу,

– написал Бриедис.

Майрис Бриедис также опубликовал видео, где Александр Усик выступает с Иво Бобулом. Украинский артист исполнял песню "Разговор с тобой", а абсолютный чемпион мира пел вместе с ним в один микрофон.

Усик поет с Бобулом: смотрите видео

Что известно о Бриедисе?