В июле Александр Усик одержал очередную громкую победу на ринге. Украинский боксер нокаутировал Даниэля Дюбуа в 5-м раунде и теперь должен провести защиту одного из своих поясов, сообщает 24 Канал со ссылкой на World Boxing News.
Лишат ли Усика титула?
Победа над британцем сделала Усика абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Следующим поединком Александра должна быть обязательная защита пояса WBO.
Организация предоставила украинцу отсрочку на этот бой, ведь Усик предоставил справку о травме спины. Как сообщил президент WBO Густаво Оливери, до конца года организация не будет торопить Александра по согласованию нового боя.
Усика точно не лишат титула как минимум в 2025 году. Таким образом, все идет к тому, что свой следующий бой украинский чемпион проведет уже в 2026 году.
Что известно о предстоящем бое Усика:
- После победы над Дюбуа WBO санкционировала защиту титула для Александра.
- Обязательным претендентом стал новозеландский боксер Джозеф Паркер.
- Этот статус спортсмен получил благодаря победе над Чжаном Чжилеем в прошлом году.
- Команда Паркера поставила под сомнение травму Усика после его зажигательных танцев на благотворительной вечеринке в Украине.
- В итоге WBO попросила Усика предоставить обновленную справку о состоянии здоровья.
- За свою профессиональную карьеру Александр не потерпел ни одного поражения, выиграв все 24 боя.
- Усик стал первым за 25 лет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе после Леннокса Льюиса.