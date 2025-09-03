Фанаты бокса уже ждут следующего боя Александра Усика. Вероятным соперником украинца называют Джозефа Паркера, который активно зовет Усика в ринг, сообщает 24 Канал со ссылкой на Boxing Scene.

Как Паркер отреагировал на танцы Усика?

Александр отложил переговоры с командой новозеландца, ссылаясь на травму спины. Впрочем, после зажигательных танцев на благотворительной вечеринке его жены Екатерины у сообщества возникли вопросы о наличии повреждения.

Эту ситуацию прокомментировал и сам Паркер. Боксер отметил, что хочет драться с Усиком, но готов выйти в ринг и против другого топового оппонента.

Усик – классный танцор. Было приятно видеть, как он наслаждается и развлекается. Если WBO расследует этот эпизод, то пусть они и решают. Я надеюсь в ближайшее время договориться о бое с ним. Я очень хочу драться с Усиком. Но если я не смогу его получить, то с любым из пятерки или десятки лучших в мире,
– заявил Паркер.

Напомним, что Джозеф является обязательным претендентом на пояс WBO, который принадлежит Усику. Новозеландец выиграл 36 из 39-ти боев на профессиональном уровне.

Что известно о бое Усика и Паркера

  • В июле Александр Усик победил Даниэля Дюбуа нокаутом в 5-м раунде и стал абсолютным чемпионом мира.
  • Следующим соперником украинца должен стать Джозеф Паркер, которого WBO определила как обязательного претендента.
  • Команде Усика удалось отсрочить старт переговоров по бою с новозеландцем, ссылаясь на травму спины у Александра.
  • В конце августа сеть всколыхнули зажигательные танцы Усика на благотворительной вечеринке его жены Екатерины.
  • Александр активно двигался под песни Иво Бобула и Надежды Дорофеевой, чем вызвал сомнения в наличии повреждения.
  • Поэтому WBO обязала Усика предоставить новую медицинскую справку о его состоянии спины.
  • Тем временем Джозеф Паркер уже готовится к бою в октябре, его соперником должен стать Фабио Уордли.
  • Ожидается, что Усик уже не выйдет в ринг в 2025 году.