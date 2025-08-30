Свой следующий поединок Джозеф Паркер проведет 25 октября. Мегафайт состоится в Лондоне, сообщает 24 Канал со ссылкой на журнал The Ring.

Будет ли драться Усик с Паркером?

По информации источника, Паркер уже начал тренировочный лагерь в Дублине. Новозеландец вскоре подпишет контракт на бой с "известным тяжеловесом".

Однако среди потенциальных претендентов отсутствует фамилия абсолютного чемпиона Александра Усика. Ранее менеджер Паркера назвал трех британцев: Даниэль Дюбуа, Фабио Уордли и Дерек Чисора.

Напомним, что Усик фактически отказался от боя с Паркером. Украинец отправил письмо в организацию WBO, в котором сообщил о травме спины. Однако недавние танцы Усика со звездами украинского шоубизнеса поставили под сомнение правдивость медицинского заключения.

Понятно, что Паркер и WBO не будут ожидать, когда выздоровеет абсолютный чемпион. Вполне вероятно, что Усика лишат титула, который автоматически достанется Паркеру. Таким образом, бой 25 октября станет первой защитой пояса для новозеландца.

Отметим, что Александр Усик владеет титулом WBO с 2021 года, когда в первом бою победил британца Энтони Джошуа. Тогда же украинец стал чемпионом мира по версиям WBA, IBF и IBO.

Ранее мы сообщали, как тепло встретили Александра Усика в Молдове. Украинского боксера пригласил местный Национальный олимпийский комитет.