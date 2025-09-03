Фанати боксу вже чекають на наступний бік Олександра Усика. Ймовірним суперником українця називають Джозефа Паркера, який активно кличе Усика в ринг, повідомляє 24 Канал з посиланням на Boxing Scene.

Як Паркер відреагував на танці Усика?

Олександр відклав переговори із командою новозеландця, посилаючись на травму спини. Втім після запальних танців на благодійній вечірці його дружини Катерини у спільноти виникли питання щодо наявності пошкодження.

Цю ситуацію прокоментував і сам Паркер. Боксер зазначив, що хоче битися із Усиком, але готовий вийти в ринг і проти іншого топового опонента.

Усик – класний танцюрист. Було приємно бачити, як він насолоджується та розважається. Якщо WBO розслідує цей епізод, то хай вони і вирішують. Я сподіваюся найближчим часом домовитися про бій із ним. Я дуже хочу битися з Усиком. Але якщо я не зможу його отримати, то з будь-ким із п’ятірки чи десятки найкращих у світі,

– заявив Паркер.

Нагадаємо, що Джозеф є обов'язковим претендентом на пояс WBO, який належить Усику. Новозеландець виграв 36 з 39-ти боїв на професійному рівні.

