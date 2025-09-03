Фанати боксу вже чекають на наступний бік Олександра Усика. Ймовірним суперником українця називають Джозефа Паркера, який активно кличе Усика в ринг, повідомляє 24 Канал з посиланням на Boxing Scene.
Як Паркер відреагував на танці Усика?
Олександр відклав переговори із командою новозеландця, посилаючись на травму спини. Втім після запальних танців на благодійній вечірці його дружини Катерини у спільноти виникли питання щодо наявності пошкодження.
Цю ситуацію прокоментував і сам Паркер. Боксер зазначив, що хоче битися із Усиком, але готовий вийти в ринг і проти іншого топового опонента.
Усик – класний танцюрист. Було приємно бачити, як він насолоджується та розважається. Якщо WBO розслідує цей епізод, то хай вони і вирішують. Я сподіваюся найближчим часом домовитися про бій із ним. Я дуже хочу битися з Усиком. Але якщо я не зможу його отримати, то з будь-ким із п’ятірки чи десятки найкращих у світі,
– заявив Паркер.
Нагадаємо, що Джозеф є обов'язковим претендентом на пояс WBO, який належить Усику. Новозеландець виграв 36 з 39-ти боїв на професійному рівні.
Що відомо про бій Усика та Паркера
- У липні Олександр Усик переміг Даніеля Дюбуа нокаутом у 5-му раунді та став абсолютним чемпіоном світу.
- Наступним суперником українця має стати Джозеф Паркер, якого WBO визначила як обов'язкового претендента.
- Команді Усика вдалось відтермінувати старт переговорів щодо бою із новозеландцем, посилаючись на травму спини у Олександра.
- В кінці серпня мережу сколихнули запальні танці Усика на благодійній вечірці його дружини Катерини.
- Олександр активно рухався під пісні Іво Бобула та Надії Дорофєєвої, чим викликав сумніви у наявності пошкодження.
- Через це WBO зобов'язала Усика надати нову медичну довідку щодо його стану спини.
- Тим часом Джозеф Паркер вже готується до бою в жовтні, його суперником має стати Фабіо Вордлі.
- Очікується, що Усик вже не вийде у ринг у 2025 році.