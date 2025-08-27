Британская развлекательная платформа для спортивных трансляций Dazn опубликовала в социальных сетях видео с Александром Усиком и Надеждой Дорофеевой. На нем боксер зажигает под известную песню певицы, пишет 24 Канал.

Как тренер Паркера отреагировал на танцы Усика?

Энди Ли, тренер временного чемпиона WBO в супертяжелом весе Джозефа Паркера, прокомментировал эффектное видео. Ирландец подколол Усика, напомнив о травме спины.

"Как там травма спины?", – написал под видео Энди Ли, добавив соответствующий смайлик.

Видео танцев Усика с Дорофеевой

Почему тренер Паркера подколол Усика?

Напомним, что Джозеф Паркер является обязательным претендентом на бой с Александром Усиком по линии WBO.

Боксерская организация обязала украинского боксера провести бой с претендентом.

Однако Усик попросил WBO отсрочить переговоры о следующем бое из-за травмы спины.

Очевидно, что таким образом тренер Паркера потроллил Усика, сомневаясь в травме боксера.

Ранее мы сообщали, что Александр Усик вместе с женой организовали благотворительный ужин. В нем приняли участие звезды украинской эстрады: Иво Бобул, Монатик, Надя Дорофеева и DREVO.