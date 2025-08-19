Боксерская организация обязала украинца провести защиту пояса против Джозефа Паркера, дав сторонам 30 дней на переговоры. Команда Усика накануне направила запрос об отсрочке переговоров и теперь получила ответ, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.

Потеряет ли Усик пояс в ближайшее время?

В письме отмечалось, что украинский чемпион имеет травму спины, которая беспокоит его уже длительное время. Еще одной причиной являются изнурительные бои Усика против главных звезд хевивейта, которые также дали о себе знать.

После этого Всемирная боксерская организация решила пойти навстречу действующему абсолюту. Она предоставила отсрочку по проведению переговоров об организации поединка с новозеландцем, не указывая при этом конкретных дедлайнов.

Таким образом, Александр Усик по крайней мере в ближайшее время не потеряет пояс WBO, а с ним и статус абсолютного чемпиона мира. Планирует ли украинец вообще драться с Джозефом Паркером, пока неизвестно.

К слову. Новозеландец является обязательным претендентом на титул WBO уже длительное время. Последний раз он выходил на ринг в феврале, когда нокаутировал Мартина Баколе. После того Паркер дважды вызывал Усика на бой, снимая для этого специальные клипы.

