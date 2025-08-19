Боксерська організація зобов'язала українця провести захист пояса проти Джозефа Паркера, давши сторонам 30 днів на перемовини. Команда Усика напередодні надіслала запит про відтермінування переговорів і тепер отримала відповідь, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sky Sports.

Чи втратить Усик пояс найближчим часом?

У листі зазначалося, що український чемпіон має травму спини, яка турбує його вже тривалий час. Ще однією причиною є виснажливі бої Усика проти головних зірок хевівейту, які також далися взнаки.

Після цього Всесвітня боксерська організація вирішила піти назустріч чинному абсолюту. Вона надала відтермінування щодо проведення переговорів про організацію поєдинку з новозеландцем, не вказуючи при цьому конкретних дедлайнів.

Таким чином, Олександр Усик принаймні найближчим часом не втратить пояс WBO, а з ним і статус абсолютного чемпіона світу. Чи планує українець взагалі битися з Джозефом Паркером, наразі невідомо.

До слова. Новозеландець є обов'язковим претендентом на титул WBO вже тривалий час. Востаннє він виходив на ринг у лютому, коли нокаутував Мартіна Баколе. Після того Паркер двічі викликав Усика на бій, знімавши для цього спеціальні кліпи.

