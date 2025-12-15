Деякі вважають, що він все ще поступається багатьом легендарним бійцям минулого, але є й ті, хто ставить українця на першу сходинку серед боксерів усіх часів. Своєю думкою про чинного короля хевівейту напередодні поділився й ексчемпіон світу Шеннон Бріггс, повідомляє 24 Канал із посиланням на iFL TV.

Що сказав Бріггс про Усика?

Американець заявив, що дуже поважає чинного короля надважкого дивізіону. Він зізнався, що не очікував від українського боксера такої домінації в хевівейті, який не є природним для Усика.

Бріггс вважає, що Олександр заслужив на визнання своєю кар'єрою та вже увійшов в історію як один із найкращих бійців, яких бачив бокс.

Усик – один із найкращих. Він увійде в історію як один із найкращих. Хто міг коли-небудь подумати, що цей хлопець підніметься з першої важкої ваги та буде домінувати так, як він це робить? Усик завжди у чудовій формі, він стає сильнішим під час поєдинку. Він мені дуже подобається,

– сказав Бріггс.

Також американський боксер висловився про наступний бій українця, який з великою ймовірністю буде битися з Деонтеєм Вайлдером. Він вважає, що цей поєдинок може стати цікавим і "Бронзовий бомбардувальник" здатний влаштувати сенсацію.

"Мені подобається цей бій. Вайлдер заслужив його. Він той, хто нокаутував так багато суперників і був великим чемпіоном, у тому сенсі, що захищав титул, давав захопливі бої. Нокаут може статися в будь-яку секунду. Чому б ні? Напевно Вайлдер все ще найсильніший панчер у хевівейті. Все, що потрібно – це один удар, особливо у надважкій вазі. І якщо хтось може нокаутувати одним ударом – це Вайлдер", – заявив Бріггс.

До слова. Поки не було оголошено офіційно про цей бій. Очікується, що він відбудеться в першій половині 2026 року, а на кону стоятиме чемпіонський пояс WBC.

Зазначимо, що раніше Хасім Рахман висловлювався про боксерську спадщину Усика. Ексчемпіон світу вважає, що люди не віддають належну повагу українцю, який є справжньою легендою.

Що відомо про Шеннона Бріггса?