Напередодні ж українець несподівано оголосив, що хоче провести поєдинок проти Деонтея Вайлдера, а команди боксерів вже активно ведуть перемовини про його організацію. Своєю думкою щодо цієї битви поділився колишній чемпіон світу Санні Едвардс, повідомляє 24 Канал із посиланням на Boxing King Media.

Читайте також В команді Усика розповіли про перемовини щодо шаленої битви з колишнім суперником Майка Тайсона

Що сказав Едвардс про бій Усик – Вайлдер?

Британець розповів, що не був здивований бажанням Усика побитися з американцем, адже ім’я "Бронзового бомбардувальника" досі на слуху. Він відзначив боксерську спадщину Вайлдера, який здобув низку ефектних перемог.

Попри це, експерт вважає, що в очному протистоянні Олександр буде великим фаворитом. А перемогти Деонтей може лише за однієї умови.

Я не знаю, але, думаю, ми вже втратили того Вайлдера. Мені здається, якщо подивитися на деякі його виступи, у нього просто немає тієї люті й руйнівної потужності, які колись були. Без цього складається враження, що в нього майже немає шансів проти Усика. Хіба що один – влучити великою правою, і на цьому бій закінчиться,

– заявив Едвардс.

В інакшому випадку колишній чемпіон вважає, що Вайлдер не зможе перемогти Усика, адже перебоксувати його нереально. Для нього це виглядає нерозв’язною проблемою.

"У нього величезне ім’я в Америці, а Усик – це топ, він справді може битися з ким захоче. Це не так, що він зобов’язаний постійно виходити на надконкурентні бої. Він постійно обирав найкращу опозицію, найбільші поєдинки – від крузервейту до надважкої ваги. Він одразу вийшов на елітний рівень і реально не втрачав часу. Зараз він трохи поза рингом, і якщо він поб’ється з Вайлдером – я б на це не скаржився", – додав Санні.

До слова. Наразі ще не було оголошено офіційно про цей бій. Проте інсайдер Ленс Пагмайр зазначав, що його мають провести в першій половині 2026 року, а найбільш ймовірними місцями битви є Лас-Вегас і Техас.

При цьому поки невідомо, чи буде бій з Усиком наступним для Вайлдера. Він розглядає можливість провести проміжний поєдинок проти Дерека Чісори.

Що відомо про Деонтея Вайлдера?