Накануне же украинец неожиданно объявил, что хочет провести поединок против Деонтея Уайлдера, а команды боксеров уже активно ведут переговоры о его организации. Своим мнением относительно этой битвы поделился бывший чемпион мира Санни Эдвардс, сообщает 24 Канал со ссылкой на Boxing King Media.
Что сказал Эдвардс о бое Усик – Уайлдер?
Британец рассказал, что не был удивлен желанием Усика подраться с американцем, ведь имя "Бронзового бомбардировщика" до сих пор на слуху. Он отметил боксерское наследие Уайлдера, который одержал ряд эффектных побед.
Несмотря на это, эксперт считает, что в очном противостоянии Александр будет большим фаворитом. А победить Деонтей может только при одном условии.
Я не знаю, но, думаю мы уже потеряли того Уайлдера. Мне кажется, если посмотреть на некоторые его выступления, у него просто нет той ярости и разрушительной мощи, которые когда-то были. Без этого складывается впечатление, что у него почти нет шансов против Усика. Разве что один – попасть большой правой, и на этом бой закончится,
– заявил Эдвардс.
В противном случае бывший чемпион считает, что Уайлдер не сможет победить Усика, ведь перебоксировать его нереально. Для него это выглядит неразрешимой проблемой.
"У него огромное имя в Америке, а Усик – это топ, он действительно может драться с кем захочет. Это не так, что он обязан постоянно выходить на сверхконкурентные бои. Он постоянно выбирал лучшую оппозицию, самые большие поединки – от крузервейта до супертяжелого веса. Он сразу вышел на элитный уровень и реально не терял времени. Сейчас он немного вне ринга, и если он подерется с Уайлдером – я бы на это не жаловался", – добавил Санни.
К слову. Пока еще не было объявлено официально об этом бое. Однако инсайдер Лэнс Пагмайр отмечал, что его должны провести в первой половине 2026 года, а наиболее вероятными местами битвы являются Лас-Вегас и Техас.
При этом пока неизвестно, будет ли бой с Усиком следующим для Уайлдера. Он рассматривает возможность провести промежуточный поединок против Дерека Чисоры.
Что известно о Деонтее Уайлдере?
Мечтал о карьере в американском футболе, однако из-за болезни новорожденной дочери вынужденно ушел в бокс, чтобы быстро заработать денег.
Уже через три года после начала боксерских выступлений стал бронзовым призером Олимпиады-2008.
После ОИ-2008 начал профессиональную карьеру и имел серию из 40 подряд побед, после чего его бой с Тайсоном Фьюри завершился вничью.
Всего провел на профи-ринге 49 поединков, в которых 44 раза становился победителем. Считается одним из лучших панчеров в истории бокса и имеет фантастический процент досрочных побед – 97,73.
В течение пяти лет владел чемпионским титулом WBC. Именно за этот пояс ожидается, что будет драться и с Усиком.
Последний раз выходил на ринг в июне, когда одолел Тайрелла Херндона.