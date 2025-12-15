Накануне же украинец неожиданно объявил, что хочет провести поединок против Деонтея Уайлдера, а команды боксеров уже активно ведут переговоры о его организации. Своим мнением относительно этой битвы поделился бывший чемпион мира Санни Эдвардс, сообщает 24 Канал со ссылкой на Boxing King Media.

Что сказал Эдвардс о бое Усик – Уайлдер?

Британец рассказал, что не был удивлен желанием Усика подраться с американцем, ведь имя "Бронзового бомбардировщика" до сих пор на слуху. Он отметил боксерское наследие Уайлдера, который одержал ряд эффектных побед.

Несмотря на это, эксперт считает, что в очном противостоянии Александр будет большим фаворитом. А победить Деонтей может только при одном условии.

Я не знаю, но, думаю мы уже потеряли того Уайлдера. Мне кажется, если посмотреть на некоторые его выступления, у него просто нет той ярости и разрушительной мощи, которые когда-то были. Без этого складывается впечатление, что у него почти нет шансов против Усика. Разве что один – попасть большой правой, и на этом бой закончится,

– заявил Эдвардс.

В противном случае бывший чемпион считает, что Уайлдер не сможет победить Усика, ведь перебоксировать его нереально. Для него это выглядит неразрешимой проблемой.

"У него огромное имя в Америке, а Усик – это топ, он действительно может драться с кем захочет. Это не так, что он обязан постоянно выходить на сверхконкурентные бои. Он постоянно выбирал лучшую оппозицию, самые большие поединки – от крузервейта до супертяжелого веса. Он сразу вышел на элитный уровень и реально не терял времени. Сейчас он немного вне ринга, и если он подерется с Уайлдером – я бы на это не жаловался", – добавил Санни.

К слову. Пока еще не было объявлено официально об этом бое. Однако инсайдер Лэнс Пагмайр отмечал, что его должны провести в первой половине 2026 года, а наиболее вероятными местами битвы являются Лас-Вегас и Техас.

При этом пока неизвестно, будет ли бой с Усиком следующим для Уайлдера. Он рассматривает возможность провести промежуточный поединок против Дерека Чисоры.

Что известно о Деонтее Уайлдере?