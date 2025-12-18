Хедлайнером події стане бій за участі Ентоні Джошуа. Британець вийде в офіційному поєдинку проти американця Джейка Пола, повідомляє 24 Канал.

До теми Із зображенням козака: Усик подарував Джошуа презент із України – відео зустрічі

О котрій бій?

Бій стане головною подією вечора боксу на арені Kaseya Center у Маямі. Початок заходу – в ніч з 19 на 20 грудня о 03:00 за київським часом.

Саме поєдинок Пол – Джошуа стане останнім в програмі та розпочнеться орієнтовно о 7 ранку суботи, 20 грудня. Пряма трансляція зустрічі буде доступна і в Україні.

Офіційним мовником події є компанія Netflix, яка покаже весь вечір боксу у себе на ОТТ-платформі. Трансляція доступна для підписників ресурсу по передплатам "Базова" або "Преміум". Вартість стартує від 4,99 на місяць (близько 250 гривень).

Хто такий Джейк Пол?

Суперник у Джошуа – дуже неординарний. Джейк Пол заробив собі популярність в інтернеті, де став відомий як блогер та шоумен. Він накопичив велику аудиторію фанатів на Vine та YouTube.

Також Пол ще й займається боксом, віднедавна – на професійному рівні. На професійному рівні він здобув 12 перемог у 13-ти поєдинках, поступившись лише молодшому брату Тайсона Ф'юрі – Томмі.

Також у 2024 році Джейк загітував 59-річного Майка Тайсона повернутися у професійний бокс та здолав його у 8-раундовому бою. Тепер же Джейк Пол хоче тріумфі над Ентоні Джошуа.

Що відомо про Ентоні Джошуа?

Джошуа ж є куди більш успішним та відомим боксером. Англієць здобув "золото" на Олімпійських іграх 2012 року. На професійному рівні Ентоні провів 32 поєдинки, у який має 28 перемог.

Одна із них була над Володимиром Кличком у 2017 році. Вона поставила крапку на кар'єрі українця. Тоді Ентоні здобув чемпіонські пояси WBA, IBF, WBO, and IBO. Забрати їх у Джошуа вийшло лише у 2021 році і зробив це інший наш земляк Олександр Усик.

Що було із Джошуа після поразки від Усика?