На бой за звание абсолютного чемпиона мире против Даниэля Дюбуа он уже выходил без своего менеджера. Украинский боец несколько месяцев был без промоутера, но решил, что все же ему нужны представители из этой сферы и сейчас ведет переговоры о новом сотрудничестве, сообщает talkSPORT.

Читайте также Удар "Иван" от Усика претендует на нокаут года

Кто может стать промоутером Усика?

Об этом рассказал директор команды действующего короля хевивейта Сергей Лапин. Он заявил, что пока ничего не решено, но одним из вариантов является промоутерская компания Zuffa Boxing.

Ее возглавляет глава UFC Дэйна Уайт, который является давним другом президента США Дональда Трампа. По словам Лапина, стороны обсуждают возможный формат сотрудничества.

Диалог идет, есть интерес. Подробности пока не разглашаются. Допустим, несколько дверей открыты, если формат, цифры и сроки совпадут, рынок может увидеть неожиданный ход событий. Все видели, что сделал Дэйна Уайт. Он превратил "старый ММА" в глобальную машину UFC,

– сказал Лапин.

Отметим, что Zuffa Boxing является совместным проектом, который создан TKO Boxing Promotions и Sela. Он начал свою деятельность только летом 2025 года.

В руководство входят Дейна Уайт, глава Генерального управления по вопросам досуга Королевства Саудовская Аравия Турки Аль аш-Шейх, генеральный директор и CEO Sela доктор Ракан Алхарти, а также президент WWE Ник Хан.

Что известно о следующем бое Усика?

Александр в конце осени заявил, что для него приоритетным соперником является Деонтей Уайлдер. Стороны сразу начали вести переговоры об организации поединка и именно американец является наиболее вероятным следующим оппонентом Усика.

Однако он не является единственным вариантом. Лапин назвал еще одного претендента на битву с украинским чемпионом.

По его словам, бой для Усика должен быть большим, а в сегодняшнем топе тяжеловесов нет безопасных соперников. Сергей считает, что каждый боец высокого уровня представляет угрозу и выделил одного.

Кабаел, безусловно, является возможным вариантом. Мы видим, как Германия реагирует на такие бои, какие стадионы могут заполнить и насколько силен этот рынок. Стилистически он также может быть сложным соперником. Давление, темп, физическая сила. Это был бы большой европейский бой с большим коммерческим потенциалом,

– заявил Лапин.

Отметим, что Агит Кабаел является временным чемпионом мира по версии WBC, а Усик – полноценным. Ожидается, что именно этот пояс будет на кону в поединке Усик – Уайлдер, если не произойдет форс-мажоров.

Что известно о боксерском наследии Усика?