На бій за звання абсолютного чемпіона світі проти Даніеля Дюбуа він уже виходив без свого менеджера. Український боєць декілька місяців був без промоутера, але вирішив, що все ж таки йому потрібні представники з цієї сфери й наразі веде перемовини про нову співпрацю, повідомляє talkSPORT.

Хто може стати промоутером Усика?

Про це розповів директор команди чинного короля хевівейту Сергій Лапін. Він заявив, що поки нічого не вирішено, але одним з варіантів є промоутерська компанія Zuffa Boxing.

Її очолює глава UFC Дейна Вайт, який є давнім другом президента США Дональда Трампа. За словами Лапіна, сторони обговорюють можливий формат співпраці.

Діалог йде, є інтерес. Подробиці поки не розголошуються. Припустимо, кілька дверей відчинені, якщо формат, цифри та терміни співпадуть, ринок може побачити несподіваний перебіг подій. Всі бачили, що зробив Дейна Вайт. Він перетворив "старий ММА" на глобальну машину UFC,

– сказав Лапін.

Зазначимо, що Zuffa Boxing є спільним проєктом, який створений TKO Boxing Promotions та Sela. Він розпочав свою діяльність лише влітку 2025 року.

До керівництва входять Дейна Вайт, голова Генерального управління з питань дозвілля Королівства Саудівська Аравія Туркі Аль аш-Шейх, генеральний директор і CEO Sela доктор Ракан Алхарті, а також президент WWE Нік Хан.

Що відомо про наступний бій Усика?

Олександр наприкінці осені заявив, що для нього пріоритетним суперником є Деонтей Вайлдер. Сторони одразу почали вести перемовини про організацію поєдинку й саме американець є найбільш ймовірним наступним опонентом Усика.

Проте він не є єдиним варіантом. Лапін назвав ще одного претендента на битву з українським чемпіоном.

За його словами, бій для Усика має бути великим, а в сьогоднішньому топі важковаговиків немає безпечних суперників. Сергій вважає, що кожен боєць найвищого рівня становить загрозу та виділив одного.

Кабаєл, безумовно, є можливим варіантом. Ми бачимо, як Німеччина реагує на такі бої, які стадіони можуть заповнити та наскільки сильний цей ринок. Стилістично він також може бути складним суперником. Тиск, темп, фізична сила. Це був би великий європейський бій з великим комерційним потенціалом,

– заявив Лапін.

Зазначимо, що Агіт Кабаєл є тимчасовим чемпіоном світу за версією WBC, а Усик – повноцінним. Очікується, що саме цей пояс буде на кону в поєдинку Усик – Вайлдер, якщо не відбудеться форс-мажорів.

