Поки не було оголошено про наступний бій українця, але очікується, що його суперником стане Деонтей Вайлдер. Колишній чемпіон світу Карл Фроч поділився думками щодо цього поєдинку та назвав бійців, з якими хотів би побачити протистояння Усика, інформує Froch on Fighting.

Що думає Фроч про бій Усик – Вайлдер?

Експерт вважає, що чинний король хевівейту заслужив на поєдинок із "Бронзовим бомбардувальником", щоб покращити свою боксерську спадщину. Проте він переконаний, що в дивізіоні є цікавіші суперники, які можуть нести більшу небезпеку для Олександра.

Для мене це трохи бій-подарунок. Я знаю, що Вайлдер все ще може вдарити, тому що це зникає останнім. Так говорить старе прислів'я. Саме про це ми говорили, коли Роккі Бальбоа повернувся в Роккі 6. Сила йде останньою, але ми бачили, як Деонтея Вайлдера розмазав Чжан Чжилей. Ми бачили, як він програв Джозефу Паркеру,

– сказав Фроч.

Британець виділив двох бійців, які заслужили на шанс побитися з Усиком. Він вважає, що вони наразі точно небезпечніші за Вайлдера.

"Знаєте, якщо хтось і заслуговує бою з Усиком, то це Агіт Кабаєл або навіть Фабіо Вордлі. Ось два бої, які я дійсно хочу побачити, від яких можна бути в захваті. Я не кажу, що думаю, ніби Вордлі може перемогти Усика, але хто знає… Вордлі не зупиняється, чи не так? Він б'є сильно. Він досить молодий і досить свіжий, і він справді амбітний", – заявив Карл.

Щодо Вайлдера, то Фроч не сумнівається, що Усик легко зможе перемогти американця. Він віддає належне потужному удару американця, але пригадав, що той програв чотири зі своїх останніх шести боїв і наразі вже дуже далекий від своєї праймової форми.

Для мене Вайлдер – усе. Він закінчився. Він не тримає удар і навіть не здається, що він б'є сильно. Усик занадто розумний і кмітливий. Він не пропустить удар у щелепу від Вайлдера. Він побачить цей удар заздалегідь, наче на ньому наклеєна поштова марка другого класу. Він не пропустить. Це легкий бій для нього. І я не звинувачую Усика. Я величезний фанат, я люблю його. Він неймовірний. Роби все, що хочеш,

– резюмував Фроч.

Зазначимо, що наразі є інформація про бій Вайлдера та Чісори, який може відбутися у квітні. Тому битва Усика з "Бронзовим бомбардувальником" поки може дещо перенестися в часі.

Раніше повідомлялося, що в команді українця назвали ще одного претендента, з яким той може побитися. Він один з двох, кого назвав Фроч.

Що відомо про бій Усик – Вайлдер?