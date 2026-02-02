Украинец в настоящей зарубе одолел россиянина раздельным решением судей. На пресс-конференции после поединка винничанин прокомментировал свой успех, информирует UFC.

Что сказал Богачук о победе над россиянином?

Сергей заявил, что для него эта битва была чрезвычайно принципиальной. Он понимал ее значение для Украины, поэтому отдал все силы для триумфа.

Для меня в этом бою каждый раунд был как война, я хотел выиграть этот поединок, мне нужна была эта победа, это то, в чем нуждается мой народ в Украине. Я не мог проиграть этот бой. Думаю, что надо было еще два раунда и я бы отправил соперника в нокаут,

– сказал Богачук.

Украинец добавил, что был готов к такому изнурительному бою. Он посвятил победу своим землякам.

"Знаю откуда он, у него европейский стиль бокса, я был готов к этому. Хочу, чтобы мои фанаты наслаждались моими боями. Я хочу демонстрировать лучшие бои, лучший бокс – это моя цель. Спасибо за поддержку моим побратимам из Украины. Я чувствовал вашу поддержку, спасибо. Слава Украине", – заявил Сергей.

Справка. Судьи отдали победу Богачуку со счетом 96:94, 96:94, 94:96. Это второе поражение в карьере 32-летнего россиянина.

Отметим, что также в рамках шоу бокса от Zuffa Boxing дрался Александр Гвоздик. Он дважды отправлял Радивое Калайджича в нокдаун, но, к сожалению, уступил нокаутом в седьмом раунде.

Что известно о карьере Сергея Богачука?