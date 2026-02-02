Українець у справжній зарубі здолав росіянина роздільним рішенням суддів. На пресконференції після поєдинку вінничанин прокоментував свій успіх, інформує UFC.

Що сказав Богачук про перемогу над росіянином?

Сергій заявив, що для нього ця битва була надзвичайно принциповою. Він розумів її значення для України, тому віддав усі сили задля тріумфу.

Для мене в цьому бою кожен раунд був як війна, я хотів виграти цей поєдинок, мені потрібна була ця перемога, це те чого потребує мій народ в Україні. Я не міг програти цей бій. Думаю, що треба було ще два раунди і я б відправив суперника в нокаут,

– сказав Богачук.

Українець додав, що був готовий до такого виснажливого бою. Він присвятив перемогу своїм землякам.

"Знаю звідки він, у нього європейський стиль боксу, я був готовий до цього. Хочу, щоб мої фанати насолоджувались моїми боями. Я хочу демонструвати найкращі бої, найкращий бокс – це моя мета. Дякую за підтримку моїм побратимам з України. Я відчував вашу підтримку, дякую. Слава Україні", – заявив Сергій.

Довідка. Судді віддали перемогу Богачуку з рахунком 96:94, 96:94, 94:96. Це друга поразка в кар'єрі 32-річного росіянина.

Зазначимо, що також у межах шоу боксу від Zuffa Boxing бився Олександр Гвоздик. Він двічі відправляв Радівоє Калайджича в нокдаун, але, на жаль, поступився нокаутом у сьомому раунді.

Що відомо про кар'єру Сергія Богачука?